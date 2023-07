“Los del espacio” suma 4 semanas en la cima del Hot 100 de Argentina

El equipo de estrellas integrado por LIT Killah, Tiago Pzk, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK se apunta una cuarta semana en la cima de la lista Billboard Argentina Hot 100 al dominar “Los del espacio” el ranking del 1 de julio.

La canción empata con “BZRP Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira como la cuarta con mayor cantidad de semanas en el No. 1 en 2023, después de “En la intimidad” de Emilia, Big One y Callejero Fino, que pasó siete semanas en el primer lugar, y “Un Finde: Big One CROSSOVER #2” de Ke Personajes, Big One y FMK, que gobernó durante cinco semanas.

Continuando con Becerra, la argentina acumula su top 10 número 23 mientras “Corazón vacío” arranca en el No. 2, dándole el Hot Shot Debut de la semana. Por lo tanto, extiende su récord con el mayor número de top 10 desde que se lanzó la lista en 2018.

Mientras tanto, “Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56” se lleva a casa el honor de Greatest Gainer de la semana al dar un salto de 54-12, un ascenso de 42 puestos en el ranking.

Duki logra un hito en su carrera al debutar 11 canciones de su más reciente álbum Antes de Ameri en la lista. En total, coloca 15 temas simultáneamente en el chart, la segunda mayor cantidad después de que Bad Bunny clasificara 17 canciones a la vez en mayo de 2022.

Aquí todas las canciones de Duki en la lista:

No. 1, “Los del espacio”, con LIT Killah, Tiago Pzk, Maria Becerra, Emilia, Rusherking, Big One & FMK

No. 16, “Rockstar 2.0”, con Jhay Cortez (debut)

No. 18, “Antes de perderte (OG Version)” (debut)

No. 33, “Don’t Lie”, con Quevedo (debut)

No. 40, “Uno dos”, con Salastkbron (debut)

No. 43, “01 de enero”, con Lucho SSJ (debut)

No. 44, “Jefes del sudoeste” (debut)

No. 50, “Harakiri”, with C.R.O.

No. 51, “Contra mí”, con We$t Dubai (debut)

No. 59, “Gigi” (debut)

No. 66, “Csipher”, con Akapellah & Neutro Shorty, featuring Micro TDH (debut)

No. 71, “N.C.L.C” (debut)

No. 74, “Último tren a Ameri” (debut)

Otros debuts de la semana incluyen “Baby Hello” de Rauw Alejandro y Bizarrap en el No. 47, “Como yo :(” de Marshmello y Tiago PZK en el No. 55, “Coco loco” de Maluma en el No. 62, y “Lala” de Myke Towers en el No. 68, mientras que “Está que quema” de YSY A y Sixto Yegros, con el Patrocinador Dios, arranca en el No. 88.