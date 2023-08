Lizzo responde a demanda por acoso sexual: son ‘acusaciones falsas’ e ‘historias sensacionalistas’

Lizzo ha emitido su primera respuesta a una demanda explosiva de tres bailarinas de su gira que afirman que fueron objeto de acoso sexual y críticas por su peso, calificándolas de “acusaciones falsas” e “historias sensacionalistas”.

En un comunicado publicado el jueves por la mañana en su cuenta de Twitter, la estrella dijo que las acusaciones de la demanda — de que ella y su empresa crearon un ambiente de trabajo hostil que también incluía discriminación religiosa y racial — eran tan “increíbles como suenan y demasiado escandalosas como para no abordarlas”.

“No soy la villana que la gente y la prensa han retratado estos últimos días”, escribió Lizzo. “Soy muy abierta con mi sexualidad y mi expresión, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente use esa apertura para hacer creer que soy algo que no soy”.

La cantante prestó especial atención a una afirmación de la demanda según la cual ella había “llamado la atención” sobre el aumento de peso de una bailarina, una acusación especialmente cargada contra una artista que ha hecho de la positividad corporal un aspecto central de su marca personal.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo”, escribió Lizzo. “Sé lo que se siente cuando te avergüenzan a diario y jamás criticaría o despediría a una empleada por su peso”.

La demanda, presentada el martes en Los Ángeles por las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, acusa a Lizzo (de nombre real Melissa Jefferson) y a su Big Grrrl Big Touring Inc. de una amplia gama de infracciones legales e incluye docenas de páginas de alegaciones fácticas detalladas.

En una acusación particularmente vívida, la demanda afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que asistieran a un espectáculo sexual en el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam y luego las presionó para que interactuaran con las performers, incluyendo “comer plátanos que sobresalían de las vaginas de las artistas”. Después de que la propia Lizzo liderara un coro “incitando” a Davis a tocarle los senos a una artista, dice la demanda, Davis finalmente lo hizo.

Las bailarinas también detallaron supuestos arrebatos de Lizzo, como una “nueva audición insoportable” en abril después de hacer repetidas acusaciones infundadas de que las bailarinas habían estado “bebiendo alcohol antes de los shows”; una bailarina afirma que el calvario se prolongó tanto que se orinó encima porque temía que la despidieran si se retiraba momentáneamente del escenario. En el caso también se alega que Lizzo dijo repetidamente a las bailarinas que “ninguno de sus trabajos era seguro” y planteó “preocupaciones” sobre el aumento de peso de una bailarina.

En su declaración del jueves, Lizzo no abordó las acusaciones individuales de la demanda, pero dijo que eran “historias sensacionalistas provienentes de exempleadas que ya han admitido públicamente que se les dijo que su comportamiento en la gira era inapropiado y poco profesional”. Y se defendió ampliamente de lo que calificó como un ataque a su “ética, moral y respeto”.

“Como artista siempre me ha apasionado lo que hago. Me tomo muy en serio mi música y mis actuaciones porque, al fin y al cabo, solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans”, dijo Lizzo. “Con la pasión viene el trabajo duro y un alto nivel de exigencia. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no es valorado como parte importante del equipo”.

Lee la declaración completa de Lizzo, en inglés, aquí.