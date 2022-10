Leila Cobo asciende a Chief Content Officer, Latin/Español de Billboard

Leila Cobo ha sido promovida a Chief Content Officer, Latin/Español (directora de contenido latino y en español) de Billboard, y Mary Rooney a vicepresidenta y jefa de eventos de la publicación, anunció Billboard el jueves (20 de octubre) en un comunicado. Sus nuevos títulos se hacen efectivos de inmediato.

En su nuevo rol, Cobo — considerada una de las principales expertas en el mundo de la música latina y quien ha sido fundamental en la transformación de la cobertura y la percepción de la música latina para la industria en general — suma la supervisión de Billboard Español y su equipo recién creado a sus responsabilidades actuales, supervisando todo el contenido latino y la programación latina de Billboard.

Bajo la dirección de Cobo, Billboard es la única publicación establecida con cobertura diaria y detallada de la música latina, obteniendo cerca de 2 millones de visitas únicas por mes a la vertical latina de Billboard.com. También programa la prestigiosa Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week), la reunión más cotizada y de mayor duración para la industria de la música latina. Cobo, quien anteriormente fue vicepresidenta y líder de la industria latina en Billboard, le reportará a la directora editorial de Billboard Hannah Karp, y a su presidente, Mike Van.

Rooney, en tanto, se une al equipo de liderazgo para supervisar todos los eventos comerciales de la marca, desempeñando un papel clave en la estrategia y el desarrollo de la identidad de marca. Continuará enfocándose en el crecimiento de los eventos de Billboard, ampliando los programas existentes orientados al consumidor, mientras produce y ejecuta los mejores eventos de su clase en Estados Unidos. Anteriormente Rooney se desempeñó como directora ejecutiva de eventos de Billboard, donde fue parte integral del desarrollo y éxito de eventos emblemáticos como Billboard Women In Music (Mujeres en la Música) y Billboard Latin Music Week. Rooney le reporta a Dana Droppo, directora de marca de Billboard.

“No podríamos estar más agradecidos y orgullosos de elevar a dos ejecutivas clave a roles esenciales que continuarán impulsando la marca Billboard a nivel mundial”, dijo Mike Van, el presidente de Billboard, en el comunicado.

