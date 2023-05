Los Latin Grammy 2023 ya tienen fecha y lugar

Es oficial. Los Latin Grammy se mudan este año a Sevilla, España para su 24ta edición, que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Será la primera vez que la ceremonia se realice fuera de Estados Unidos, pero no la última: La Academia Latina de la Grabación también anunció el jueves (4 de mayo) una sociedad de tres años con la Junta de Andalucía, que patrocinará la gala de premios de 2023, la Semana del Latin Grammy y otros eventos de la Academia en la comunidad.

“Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin GRAMMY en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado.

“Estamos entusiasmados de producir los Latin GRAMMYs por primera vez este año en España, y en una nueva colaboración con la prestigiosa RTVE”, expresó por su parte Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks de TelevisaUnivision. “Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”.

La ceremonia se transmitirá en diferido el mismo día por Univision en Estados Unidos, en su horario estelar habitual, dijo Meyer a Billboard Español desde Sevilla, donde él y Abud hicieron el anuncio poco antes en una conferencia de prensa. “A las 7 de la tarde (ET) empezará Noche de Estrellas y a las 8 empieza la gala. Lo que no tenemos totalmente claro es a qué hora comienza en vivo”, añadió.

En España, el evento se transmitirá por RTVE.

Como en ediciones pasadas, la Semana Latin Grammy incluirá la gala a la Persona del Año, la entrega de Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase — que reconoce a los nominados en la categoría de mejor nuevo artista — y una recepción para los nominados, entre otros.

Las nominaciones a los Latin Grammys 2023 se anunciarán el martes 19 de septiembre.

Entre otras fechas importantes de camino a la entrega de premios, la primera ronda de votación será del 27 de julio al 7 de agosto de 2023, y la ronda final del 29 de septiembre al 23 de octubre.

Para más información, haz clic aquí.