Latin American Music Awards 2023 registran 5,1 millones de espectadores en su debut en Univision

Los Latin American Music Awards 2023, que se transmitieron por primera vez por la cadena Univision desde su debut el 8 de octubre de 2015 en Telemundo, alcanzaron una audiencia acumulada de 5,1 millones de espectadores totales 2+, pudo conocer Billboard.

El evento inaugural en Univision, que se llevó a cabo el 20 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, promedió un total de 2,1 millones de espectadores 2+ y 829.000 adultos de 18 a 49 años, atrayendo un 31% más de adultos del grupo demográfico clave de 18 a 49 años de edad y un 41% más de espectadores de 18 a 34 años que la edición de 2022. El programa previo desde la alfombra roja, “Noche de Estrellas”, promedió 1,3 millones de televidentes totales 2+ y 481,000 adultos 18-49, que sintonizaron toda o parte de la transmisión de tres horas en vivo a través de Univision, UniMás y Galavisión.

“El éxito de los Latin AMAs de este año es un testimonio de la solidez de nuestra cartera de cadenas y de nuestra capacidad para ofrecer lo que mueve a nuestra audiencia: música y entretenimiento en vivo de calidad”, dijo Ignacio Meyer, presidente, U.S. Networks, TelevisaUnivision, en un comunicado. “Estamos encantados con los resultados de lo que fue nuestra primera edición de uno de los eventos más prestigiosos de la música, y esperamos seguir desempeñando un papel vital en la conducción de experiencias culturales frescas e innovadoras que unen a los latinos”.

Adicionalmente, la ceremonia de premiación — que fue conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo, Julian Gil y Natti Natasha — fue el programa No. 1 de la TV estadounidense, independientemente del idioma, durante el horario estelar con los hispanos en Estados Unidos entre el total de televidentes 2+, adultos 18-49 y adultos 18-34. Univision terminó como la cadena No. 1 y la No. 2 en general durante toda la noche, superando a ABC, CBS, NBC, FOX, The CW y Telemundo entre adultos de 18 a 49 años y adultos de 18 a 34 años.

Bajo el lema “Somos un Movimiento”, los Latin AMAs 2023 también tuvieron una fuerte presencia en redes sociales, clasificándose como el programa de televisión más social con 6 millones de interacciones totales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube combinados — casi el doble que la edición de 2022.

La entrega de premios contó con actuaciones musicales de artistas como Anuel AA, Becky G, Peso Pluma, Wisin, Carlos Vives, Manuel Turizo, Danna Paola, Grupo Frontera y Chiquis, por nombrar algunos. Karol G fue la gran ganadora de la noche, llevándose a casa ocho premios que incluyeron artista del año. Bad Bunny, por otro lado, ganó álbum del año por Un Verano Sin Ti, y Bizarrap obtuvo el codiciado trofeo al mejor artista nuevo.