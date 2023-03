LAMC anuncia lista de homenajeadas de ‘Wonder Women of Latin Music’

LAMC (Latin Alternative Music Conference) rendirá homenaje a un grupo de 24 mujeres en su programa LAMC Wonder Women of Latin Music 2023. Periodistas, publicistas y ejecutivas de múltiples áreas del negocio de la música serán reconocidas en colaboración con Amazon Music.

Lanzado en 2020, Wonder Women of Latin Music es parte del LAMC, que comienza a fines de este mes como evento virtual; el evento en vivo tendrá lugar en julio en la ciudad de Nueva York. Wonder Women reconoce específicamente a las mujeres en todos los campos de la industria latina y, hasta la fecha, ha otorgado un premio a 85 mujeres y las ha celebrado a través de una campaña en las redes sociales.

“Por cuarto año consecutivo, es un gran honor unirme a LAMC en la presentación de los premios Wonder Women of Latin Music de 2023 que celebran el impacto que estas mujeres tienen en nuestra industria”, dice Rocío Guerrero, Directora Global de Música Latina de Amazon Music. “Es muy importante que sigamos reconociéndolas, animándolas y agradeciéndoles. El impacto global de la música latina no sería el mismo sin sus contribuciones”.

La clase de Wonder Women de este año presenta a varias periodistas musicales, entre ellas Sigal Ratner-Arias, editora adjunta de Billboard Español, Isabela Raygoza, editora asociada de Billboard Español y Florencia Mauro de Billboard Argentina. Las homenajeadas anteriores incluyen a Leila Cobo, Chief content office for Latin/Español de Billboard. La lista, curada por LAMC, celebra a las “mujeres que marcan la diferencia en la industria”, y también incluye a publicistas veteranas como Nanette Lamboy y Blanca LaSalle.

Esta es la lista completa de las homenajeadas de 2023:

Isabel Quinteros de Tik Tok

Celia Carrillo de Universal Music Latin

Claudia Arcay de Loud and Live

Romina Magorno de Imagine It Media

Ana Martínez de Amazon Music

Ana Christina Ordóñez de Magnus Media

Leticia Ramírez de Pandora

Ashley González de WME

Marcela Moreira de Warner Latina

Isabel Feria de Sony Latin

Claudia Ochoa de The Orchard

Nanette Lamboy de Artist Solutions

Isabela Raygoza de Billboard Español

Beatriz Marfa-Linley de Sounds from Spain

Gaby Herrera de WK Entertainment

Fernanda Bas de Meta

Roberta Paté de Spotify

Julyssa López de Rolling Stone

Suzy Expósito del LA Times

Florencia Mauro de Billboard Argentina

Krystina De Luna de Apple Music

Blanca Lassalle de Creative Link NY

Laura Dergal de LARAS

Sigal Ratner-Arias de Billboard Español