‘LaLa’ de Myke Towers salta al No. 1 en la lista Billboard Global Excl. US

“LaLa” de Myke Towers sube del No. 13 al No. 1 en la lista Billboard Global Excl. US (con fecha del 22 de julio), convirtiéndose en la primera canción del artista puertorriqueño en liderar de la lista.

Explorar Explorar Myke Towers See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Mientras tanto, “Vampire” de Olivia Rodrigo registra una segunda semana en el No. 1 del Billboard Global 200, una semana después de su lanzamiento en la cumbre.

Por otra parte, “Super Shy” de NewJeans comienza en el No. 2 en ambas listas; Taylor Swift estrena dos temas de su nuevo álbum Speak Now (Taylor’s Version) en el top 10 de Global 200; y “Fukumean” de Gunna asciende al nivel superior de Global 200.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. de U.S., que comenzaron en septiembre de 2020, clasifican las canciones en función de la actividad de transmisión y actividad de ventas de más de 200 territorios de todo el mundo, según los números de Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y las lista Global Excl. de U.S. comprende datos de territorios que no incluyen Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo transmisiones oficiales en los niveles de suscripción y de servicios de música de audio y video con publicidad, así como ventas de descargas, la última de las cuales refleja compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, con las ventas de sitios directos al consumidor (D2C) excluidos de los cálculos de los gráficos.

‘LaLa’ lidera Global Excl. U.S.

“LaLa” de Myke Towers resurge del No. 13 al No. 1 en Billboard Global Excl. U.S., que se disparó un 101 % a 70,4 millones de reproducciones fuera de EE. UU. del 7 al 13 de julio.

El perfil de la canción en español impulsada por el reggaetón ha crecido recientemente en TikTok, luego de que la canción fuera lanzada en marzo. El sencillo se convierte en el primer Global Excl. del rapero/cantante puertorriqueño. No. 1 de EE. UU., luego de tres top 10: “Pareja del año”, con Sebastián Yatra (que alcanzó el No. 9 en mayo de 2021); “Bandido”, con Juhn (No. 6 en febrero de 2021); y “Caramelo”, con Ozuna y Karol G (No. 10 en septiembre de 2020).

“Super Shy” de NewJeans entra en el Global Excl. U.S. en el No. 2 con 53,8 millones de streams y 4.000 ventas fuera de EE.UU. El quinteto surcoreano (formado por Danielle, Haerin, Hanni, Hyein y Minji) suma su tercer top 10, así como su primer debut en el top 10; “Ditto” y “OMG” alcanzaron los No. 4 y 7, respectivamente, en enero.

Vampire” de Olivia Rodrigo retrocede al No. 3 una semana después de debutar en el primer puesto Global Excl. U.S., de YOASOBI cae 2-4, después de tres semanas no consecutivas en el No. 1 desde junio; y “Flowers” de Miley Cyrus cae 3-5, después de 13 semanas en el No. 1 desde enero (empatando con “As It Was” de Harry Styles en el puesto más largo de la lista).

Vampire” de Rodrigo se mantiene en el primer puesto de Global 200

“Vampire” de Olivia Rodrigo lidera el Billboard Global 200 por segundo año consecutivo, una semana después de estrenarse en el primer puesto, con 58,7 millones de streams (un 32% menos) y 7.000 descargas vendidas (un 46% menos) en todo el mundo del 7 al 13 de julio.

Al igual que en Global Excl. U.S., “Super Shy” de NewJeans debuta en el No. 2 de Global 200, con 63 millones de streams y 6.000 ventas en todo el mundo. Se trata de su tercer top 10 en Global 200, después de que “Ditto” y “OMG” alcanzaran los puestos 8 y 10, respectivamente, en enero.

“LaLa” de Myke Towers se coloca 26-3 en el Global 200, con un aumento del 106%, hasta 77,4 millones de streams en todo el mundo del 7 al 13 de julio. Es su primer top 10 en la clasificación.

Taylor Swift consigue tres canciones en el top 10 del Global 200, ya que “I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)” debuta en el No. 4 y “Back to December (Taylor’s Version)” entra en el No. 10, intercalando a “Cruel Summer”, que baja al No. 5 desde su máximo No. 3. “I Can See You” comienza con 52,9 millones de streams y 6.000 vendidos en todo el mundo, mientras que “December” debuta con 38,6 millones de streams y 3.000 vendidos en todo el mundo.

“I Can See You” y “December” pertenecen al álbum regrabado de Swift, Speak Now (Taylor’s Version), que ha alcanzado el No. 1 en la lista Billboard 200 de álbumes de Estados Unidos, con las mayores ventas y unidades equivalentes de cualquier álbum desde el propio Midnights de Swift a finales del año pasado.

Swift suma 17 Top 10 en el Global 200 desde que se inició la encuesta en septiembre de 2020, solo superada por los 28 de Drake.

Además, “Fukumean” de Gunna salta 12-8 en el Global 200, con 40,8 millones de streams y 1.000 vendidos en todo el mundo. El rapero alcanza su tercer top 10 en la lista, tras “Pushin P”, con Future y Young Thug (No. 10, febrero de 2022), y “Lemonade”, con Internet Money y Don Toliver y NAV (No. 4, octubre de 2020).

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 22 de julio de 2023) se actualizarán en Billboard.com el martes (18 de julio). Para ambas listas, los títulos del top 100 están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que la clasificación completa de los 200 títulos se puede consultar en Billboard Pro, el servicio de suscripción de Billboard. Para conocer todas las novedades de las listas, puedes seguir @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Luminate, el proveedor independiente de datos de las listas Billboard, lleva a cabo una revisión exhaustiva de todos los datos enviados para elaborar las clasificaciones semanales. Luminate revisa y autentica los datos. En colaboración con Billboard, los datos considerados sospechosos o no verificables se eliminan, utilizando criterios establecidos, antes de que se realicen y publiquen los cálculos finales de las listas.