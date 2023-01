Lady Gaga llama a Taylor Swift ‘valiente’ por abrirse sobre trastorno alimenticio

Lady Gaga tuvo palabras amables para Taylor Swift recientemente. Luego que un fan publicara en TikTok imágenes del documental de Netflix sobre la estrella pop Miss Americana, la cantante de “Bloody Mary” dejó un dulce comentario elogiando a Swift por su valor al hablar sobre un tema extremadamente difícil: los trastornos de la alimentación.

Explorar See latest videos, charts and news Lady Gaga Taylor Swift See latest videos, charts and news

El TikTok al que Gaga se refirió presentaba uno de los clips más desgarradores del documental de 2020, en el que Swift recuerda cómo solía comer muy poco y hacer demasiado ejercicio para mantener lo que dice que era un peso corporal poco saludable.

“Me siento mucho más contenta con quien soy”, dice en el video. “No me importa tanto si alguien señala que he subido de peso… es algo que hace que mi vida sea mejor, el hecho de que sea talla 6 en lugar de doble cero”.

“Así no era como se suponía que debía ser mi cuerpo, simplemente no lo entendía en ese momento”, agregó la cantante de “All Too Well”. “Hacía mucho ejercicio, pero no comía. Siempre hay algún estándar de belleza que no cumples. Todo es jodidamente imposible”.

Una de las cientos de personas que dejaron mensajes de apoyo a Swift en el clip de TikTok fue Lady Gaga, quien escribió: “Hay que ser de verdad valiente para decir lo que dijiste, guao”.

Es un tema que han padecido ambas artistas. La cantautora de “Rain on Me” también ha lidiado en el pasado con trastornos de alimentación, y habló con franqueza en 2012 sobre haber luchado contra la anorexia y la bulimia desde que tenía 15 años.

No es la primera vez que Gaga elogia a Swift por su valentía. Cuando Swift se presentó en One World: Together at Home, un concierto benéfico virtual curado por Gaga al comienzo de la pandemia, la cantautora de “Anti-Hero” interpretó la devastadora canción de su álbum Lover “Soon You’ll Get Better”, una balada con The Chicks dedicada a su madre, Andrea, quien ha batallado con un cáncer desde 2015.

“Esto es tan hermoso, Taylor”, dijo Gaga en un Instagram Live tras la actuación de Swift. “Gracias por compartir este momento de vulnerabilidad con nosotros. Realmente eres mucho más valiente en este momento”.

Si tú o alguien que conoces enfrenta un trastorno de la alimentación, comunícate con la National Eating Disorders Association (NEDA) en el 1-800-931-2237 o visita NationalEatingDisorders.org.