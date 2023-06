‘La Sirenita’ encabeza lista de bandas sonoras, supera a álbum de cinta original en Billboard 200

La banda sonora de la nueva versión de The Little Mermaid (La Sirenita) con actores reales asciende del No. 4 al No. 1 de la lista Soundtracks de Billboard (con fecha del 10 de junio), al tiempo que salta 103-21 en el chart general Billboard 200. En este último, supera el pico de la banda sonora original de la cinta animada de 1989, que alcanzó el No. 32 en 1990.

El nuevo álbum ganó 22.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos la semana que finalizó el 1 de junio (un 174% más), según Luminate.

La banda sonora de The Little Mermaid es la más reciente de un remake de un clásico animado de Disney con actores de carne y hueso en liderar la lista. Las anteriores fueron las de Aladdin (2019); The Lion King (El Rey León), con el álbum acreditado a Beyonce y varios artistas The Lion King: The Gift (2019); Beauty and the Beast (La Bella y la Bestia, 2017) y Alice in Wonderland (Alicia en el País de las Maravillas, 2010).

La nueva banda sonora de The Little Mermaid incluye versiones de clásicos (como “Part of Your World”, la ganadora del Oscar “Under the Sea”, “Poor Unfortunate Souls” y “Kiss the Girl”) interpretadas por los miembros del elenco, junto con algunas canciones nuevas especialmente escritas para la cinta.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos según el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compilado por Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a pistas (TEA, por sus siglas en inglés) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 streams de audio y video oficiales en servicios pagos o por suscripción generados por las canciones de un álbum. La lista Soundtracks de Billboard clasifica las bandas sonoras más populares de la semana en función de unidades equivalentes a álbumes.