‘La bebe’ de Yng Lvcas y Peso Pluma encabeza Latin Airplay

Yng Lvcas consigue su primer No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard mientras “La bebe” con Peso Pluma asciende 2-1 para liderar la lista con fecha del 15 de julio. La colaboración entra en el penthouse de la lista general de música latina en su cuarta semana en el No. 1 de Latin Rhythm Airplay.

“La bebe” domina el Latin Airplay con 10 millones de impresiones de audiencia, un 1% más que la semana anterior, obtenidas en Estados Unidos en la semana que terminó el 6 de julio, según Luminate.

La canción reemplaza a “X100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny de su dominio de seis semanas, cayendo 2-1 con un descenso del 14% en impresiones, hasta 9,3 millones.

“La bebe” otorga a Lvcas su primer título de Latin Airplay, que se une a otros cuatro actos que también se han hecho con el recuento en 2023 con sus primeros líderes: Fuerza Regida y Grupo Frontera a través de “Bebe dame” (una semana, 25 de marzo), Marshmello con “El merengue”, asistido por Manuel Turizo (una semana, 10 de junio), y su contemporáneo Peso Pluma, ya que “Ella baila sola”, con Eslabón Armado, colocó al mexicano a la cabeza durante una semana (17 de junio). Así, este último recoge su segundo reglón.

Además, “La bebe” es la única colaboración de Lvcas en una lista Billboard. La versión original de la canción, sin Pluma, debutó en la lista Billboard Global Excl. U.S. en el No. 152, alcanzando el No. 2 en abril, después de que se publicara el remix con Pluma.

Desde entonces, la fructífera asociación ha experimentado un gratificante rendimiento en todas las listas. He aquí el resumen:

Posición máxima, lista, fecha de cima

No. 2, Latin Streaming Songs, 8 de abril

No. 2, Hot Latin Songs, 15 de abril

No. 1, Latin Digital Song Sales, 15 de abril

No. 2, Global Excl. EE.UU., 22 de abril

No. 5, Streaming Songs, 29 de abril.

No. 2, Global 22, 10 de junio

No. 1, Latin Rhythm Airplay, 24 de junio (cuatro semanas por encima)

No. 1, Latin Airplay, 15 de julio

Más allá de su coronación en Latin Airplay, “La Bebe” se mantiene en el No. 2 por séptima semana en la lista multimétrica Hot Latin Songs, a pesar de un descenso del 5% en la actividad de streaming: registró 13,2 millones de clics en EE.UU. durante el mismo periodo. Además, también experimenta un descenso en las ventas: un 12% respecto a la semana anterior, hasta las 1.000 descargas.