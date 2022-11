‘La bachata’ de Manuel Turizo lidera el Hot 100 de Billboard Argentina por 11a semana

“La bachata” de Manuel Turizo permanece por 11a semana en el No.1 de la lista Billboard Argentina Hot 100 (fechada el 19 de noviembre). Es el reinado más largo de cualquier canción en 2022 y el quinto entre todos los títulos.

Explorar Explorar Manuel Turizo See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Ahora que Turizo suma otra semana en la cumbre, estas son las canciones que pasaron más tiempo en el tope de la lista desde que esta se lanzó en 2018:

25 semanas, “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj

16 semanas, “Entre nosotros,” Tiago PZK, LIT Killa, Nicki Nicole y María Becerra

13, “Otro trago”, Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA

12, “Hawái”, Maluma y The Weeknd

12, “Calma”, Pedro Capó y Farruko

11, “La bachata”, Manuel Turizo

Mientras tanto, “Despechá” de Rosalía se mantiene fuerte en el No. 2 por 11a semana no consecutiva. “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, de Bizarrap y Quevedo, salta al No. 3 por quinta semana luego de encabezar ocho semanas el ranking, mientras que “Automático” de María Becerra baja 3-4.

Además, el argentino Ysy A obtiene su 15a entrada al debutar en la lista cada canción de su último álbum, Ysysmo. Una canción del álbum de 12 temas, lanzado el 11 de noviembre por Sponsor Dios, se anota el Hot Shot Debut de la semana: “Cómo chilla ella”, con Sponsor Dios y Evlay, en el No. 5.

Aquí todas las canciones de Ysy A en la lista:

No. 5, “Cómo chilla ella,” con Sponsor Dios & Evlay

No. 13, “A por todo”, con Sponsor Dios y Oniria

No. 14, “¿Cuánto vale hacer el amor?”, con Sponsor Dios & Evlay

No. 16, “¿Cuántos términos?”, con Sponsor Dios y Baxian

No. 24, “Relojes reventados,” con Sponsor Dios y Oniria

No. 29, “Uoh Oh Oh”, con Sponsor Dios y Baxian

No. 31 “Un piso más,” con Sponsor Dios, Club Hats y Koki

Núm. 33, “¿Cuál?”, con Sponsor Dios y Rucci Vazquez

No. 36, “Pa esta soledad,” con Yesan y Sponsor Dios

No. 39, “Ser el trap”, con Sponsor Dios y Baxian

No. 42, “Heridas al fuego”, Sponsor Dios y Oniria

No. 45, “Todo pago”, Sponsor Dios y Halpe

Por otra parte, Bizarrap se apunta su 35a entrada al debutar “Bzrp Music Sessions, Vol. 50”, su más reciente colaboración con Duki, en el No. 11. Con su reciente éxito, empata con Anuel AA, Ozuna y Rauw Alejandro en el tercer lugar, solo detrás de las 53 entradas de Bad Bunny y las 49 de J Balvin. Duki, mientras tanto, agrega una 34a entrada a su cuenta.

La K’onga se lleva los honores como el máximo ganador de la semana gracias a “El mismo aire”, que asciende 97-81. Lali obtiene su 14a entrada al debutar “Motiveishon” en el No. 83. Por último, “I’m Good (Blue)”, de David Guetta y Bebe Rexha, abre en el No. 85.