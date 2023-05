Ke Personajes, Big One y FMK lideran por cuarta semana el Hot 100 de Billboard Argentina

“Un Finde: Big One Crossover #2” de Ke Personajes, Big One y FMK llega a su cuarta semana en el No. 1 de la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 13 de mayo). Empata con “BZRP Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira como la canción con el segundo reinado más largo de 2023, detrás de “En la intimidad” de Big One con Emilia y Callejero Fino, que pasó siete semanas consecutivas a la cabeza del chart desde el 25 de febrero.

“M.A (Mejores Amigos)” de BM se aferra al No. 2, cuatro semanas después de convertirse en su primer No. 1 (en la lista con fecha del 15 de abril).

El Hot Shot Debut de la semana es para “Jagger” de Emilia en el No. 11. Con este estreno y “No_Se_Ve.Mp3” con Ludmila, que esta semana debuta en el No. 41, Emilia logra su 21a entrada en el Hot 100 de Argentina, uniéndose al selecto grupo de artistas femeninas con de 21 entradas o más: Maria Becerra (con 39 entradas), Karol G (30), TINI (29) y Nicki Nicole (26).

En general, Bad Bunny lidera la cuenta con 58 entradas en el chart.

Además, “aPoLLo13” de Duki debuta en el No. 32. Con esta nueva entrada, el rapero argentino lleva su total a 40, la cuarta mayor cantidad después de las 58 de Bad Bunny, las 49 de J Balvin y las 43 de Bizarrap.

“Para amarte a ti” de Khea y Tiago PZK se lleva el honor de Greatest Gainer, o mayor ganador de la semana, al avanzar la canción 26 posiciones, del No. 76 al No. 50.

Por otra parte, Mesita logra su primera entrada como solista, sin la compañía de ningún otro artista, al debutar “Dale mecha” en el No. 81.

La lista cuenta con otros seis debuts esta semana, comenzando con “Mya Live P1: Chanel De Coco” de MYA y Rusherking en el No. 84, mientras que “El tonto” de Lola Indigo y Quevedo alcanza el No. 87; “Descartable” de WOS se asegura el No. 89; “Bebe dame” de Luck Ra y La Konga debuta en el No. 90; y “Cachorro” de La Joaqui llega al No. 97.

Y por último, gracias a la serie biográfica de Nexflix El Amor Después del Amor, un clásico del cantautor Fito Páez hace su debut en las listas: “11 y 6”, en el No. 99. Con esta, Páez logra su quinta entrada.