Ke Personajes, Big One y FMK lideran por tercera semana el Billboard Argentina Hot 100

Ke Personajes, Big One y FMK encabezan la lista Billboard Argentina Hot 100 por tercera semana, al mantenerse en la cumbre su primera colaboración, “Un Finde: Big One Crossover #2”, en el chart con fecha del 6 de mayo.

Es la tercera canción que lidera la lista al menos tres semanas en 2023, después de “BZRP Music Sessions, Vol. 53” de Shakira y Bizarrap (cuatro semanas a la cabeza desde el 21 de enero) y otra colaboración de Big One, “En la intimidad” con Emilia y Callejero Fino (siete semanas consecutivas a partir del 25 de febrero). Esta última salta 9-4 en la lista actual.

“M.A (Mejores amigos)” de BM se mantiene estable en el No. 2 por tercera semana después de haber encabezado la lista durante una semana (15 de abril), mientras que “Pobre corazón” de Ke Personajes, con Onda Sabanera, continúa en su máximo en el No. 3 por segunda semana.

Yng Lvcas y Peso Pluma obtienen su primer top 10 al brincar “La bebe” 13-5 en su séptima semana. Mientras tanto, Grupo Frontera registra su primer top 10 con su colaboración con Bad Bunny “Un X100to”, que salta 24-7.

El argentino Milo J se apunta el Hot Shot Debut de la semana con “Rara vez”, en el No. 17. Es su entrada más alta entre un total de seis. Anteriormente, se aseguró un top 40 en su primer intento cuando “Milagrosa” alcanzó su máximo en el No. 36 en la lista con fecha del 25 de marzo.

Además, “Playa del inglés” de Quevedo y Myke Towers conquista el honor de Greatest Gainer de la semana al subir 36 puestos, del No. 85 al No. 49.

Otras cinco canciones debutan esta semana, comenzando con “Para amarte a ti” de Khea y Tiago PZK, en el No. 76. Andrés Calamaro regresa con “Costumbres argentinas”, su colaboración con Los Auténticos Decadentes, en el No. 77. “Niña bonita”, de Feid y Sean Paul, arranca en el No. 82, mientras que Fito Páez coloca dos temas simultáneamente en el chart: “El amor después del amor” y “Brillante sobre el mic”, en el No. 89 y No. 93, respectivamente.