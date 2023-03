‘TQG’ de Karol G y Shakira llega al No. 1 de ambas listas globales de Billboard

“TQG” Karol G y Shakira debuta como la canción más grande del mundo, aterrizando en el No. 1 de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 11 de marzo).

Se trata del primer No. 1 en estas listas para ambas estrellas colombianas.

Además, “Die for You” de The Weeknd y Ariana Grande salta 19-2 en el Global 200 y 28-3 en el Global Excl. U.S., luego de que Grande se sumara para su remix; “Last Night” de Morgan Wallen sube 12-10 en el Global 200; y “Yandel 150”, de Yandel y Feid, asciende 11-10 en Global Excl. U.S.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., que comenzaron en septiembre de 2020, clasifican las canciones según su actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, según compilaciones de Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. abarca datos de territorios que no incluyen a Estados Unidos.

Las clasificaciones de estas listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streams oficiales en servicios por suscripción y aquellos sustentados por publicidad, así como ventas de descargas, reflejando estas últimas las compras a minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, sin contar para estos cálculos las ventas de sitios directos al consumidor (D2C).

Karol G y Shakira reinan, Wallen llega al Top 10

“TQG” de Karol G y Shakira se eleva al No. 1 en el Billboard Global 200, con 158,4 millones de streams y 10.000 unidades vendidas en todo el mundo en la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo. La colaboración forma parte del nuevo álbum de Karol G Mañana Será Bonito, que debuta en el No. 1 del Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer álbum en español de una artista femenina en encabezar la lista.

Es de notar que la canción arranca con la novena mejor semana de streaming desde que comenzó el Global 200 (con siete en el Top 10 correspondiendo a artistas femeninas).

Las mejores semanas de streaming mundial en el Global 200:

289,2 millones, “Butter”, BTS, 5 de junio de 2021

217,1 millones, “Flowers”, Miley Cyrus, 4 de febrero de 2023

212,1 millones, “Pink Venom”, BLACKPINK, 3 de septiembre de 2022

185,6 millones, “Flowers”, Miley Cyrus, 11 de febrero de 2023

179,1 millones, “Flowers”, Miley Cyrus, 28 de enero de 2023

178,2 millones, “Easy on Me”, Adele, 30 de octubre de 2021

170,8 millones, “Permission To Dance”, BTS, 24 de julio de 2021

169,8 millones, “Butter”, BTS, 12 de junio de 2021

158,4 millones, “TQG”, Karol G y Shakira, 11 de marzo de 2023

152,8 millones, “Shut Down”, BLACKPINK, 1 de octubre de 2022

Karol G logra su primer No. 1 en la lista Global 200 luego de alcanzar cuatro Top 10 con “Provenza” (No. 6, mayo de 2022); “MAMIII” con Becky G (No. 4, marzo de 2022); y “Bichota” (No. 7, enero 2021).

Shakira también obtiene su primer No. 1 en el Global 200 desde que comenzó la lista, luego que “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, su colaboración con Bizarrap, alcanzara el No. 2 (donde permaneció tres semanas) al debutar en enero, siendo este su primer Top 10; baja 5-7 en la lista más reciente.

Karol G y Shakira son la tercera y cuarta artistas de Colombia, respectivamente, en encabezar el Global 200. Carolina Gaitán y Mauro Castillo están entre los siete artistas acreditados por el éxito de Encanto de Disney “We Don’t Talk About Bruno”, que se mantuvo a la cabeza tres semanas desde febrero de 2022.

“Die for You” de The Weeknd y Ariana Grande da un brinco 19-2 en el Global 200, un incremento de 250%, a 109,1 millones de streams y 984% a 15.000 ventas en todo el mundo, luego de que Grande se sumó al remix, lanzado el 24 de febrero. The Weeknd lanzó originalmente la canción como solista en 2016, como parte de su álbum Starboy, y el tema ha resurgido con el impulso de las interacciones en TikTok (que actualmente no contribuye directamente a las listas de Billboard).