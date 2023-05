Karol G y Shakira amplían su dominio en los charts al liderar ‘TQG’ el Latin Airplay y el Latin Rhythm Airplay

“TQG” de Karol G y Shakira se apuntan un nuevo hito en las listas de Billboard, al alcanzar el No. 1 en el Latin Airplay y el Latin Rhythm Airplay (con fecha del 13 de mayo).

Mientras continúa su carrera en los charts, la canción se une a las dos listas globales — Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. — donde ambas artistas obtuvieron su primera victoria, además de las listas Hot Latin Songs, Latin Pop Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Digital Song Sales, donde han reinado durante al menos una semana en cada una. Es la primera canción que ha encabezado los ocho charts (desde el lanzamiento de las listas globales en septiembre de 2020).

“TQG” se anota un nuevo No. 1 al avanzar 2-1 en el Latin Airplay de todos los géneros de música latina con un aumento del 2% en las impresiones de audiencia, con 10 millones ganadas en Estados Unidos en la semana que terminó el 4 de mayo, según Luminate.

Para Shakira, la nueva victoria de “TQG” llega apenas días después de que fuera homenajeada en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard, donde recibió el premio Mujer del Año el sábado 6 de mayo en el Centro Watsco, en Coral Gables, Florida.

Además, el nuevo No. 1 de “TQG” llega después de que la colaboración de Shak con Bizarrap, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, reinara en el Latin Airplay durante cuatro semanas (comenzando en la lista con fecha del 4 de febrero).

Tanto Karol G como Shakira agregan un nuevo No. 1 a sus primeros lugares en las listas. Con 19 No. 1 en el Latin Airplay, Shakira extiende su récord de más No. 1 para una mujer. En general, J Balvin se mantiene a la cabeza con 35 desde que se lanzó el Latin Airplay en 1994. Por su parte, Karol G se asegura su 15to No. 1 luego que “Provenza” pasara una semana al frente en septiembre de 2022.

Esta es la clasificación femenina en el Latin Airplay:

19, Shakira

15, Karol G.

11, Gloria Estefan

10, Jennifer Lopez

10, Natti Natasha

7, Rosalía

Como se mencionó, más allá de su nuevo No. 1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, “TQG” ya lideró otros seis charts de Billboard durante al menos una semana. Este es el resumen:

Lista, fecha de inicio, número de semanas

Billboard Global 200, 11 de marzo, una semana

Billboard Global Excl. U.S., 11 de marzo, una semana

Hot Latin Songs, 11 de marzo, cinco semanas

Latin Pop Airplay, 29 de abril, tres semanas

Latin Streaming Songs, 11 de marzo, tres semanas

Latin Digital Song Sales, 11 de marzo, tres semanas

Latin Airplay, 13 de mayo

Latin Rhythm Airplay, 13 de mayo

Por último, en la lista multimétrica Hot Latin Songs, “TQG” se mantiene en el top 10 por décima semana, tras su reinado de cinco semanas, en lo que abarca toda su carrera en la lista hasta el momento.