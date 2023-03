Karol G se une a Yahritza Martínez como las únicas mujeres en liderar la lista Latin Songwriters

Karol G salta al primer lugar de Latin Songwriters de Billboard (con fecha del 11 de marzo), convirtiéndose en la segunda mujer que lidera la lista.

La estrella colombiana alcanza su primer liderazgo como compositora latina gracias a los nada menos que 16 créditos de composición en el último chart Hot Latin Songs, todos de su nuevo LP Mañana Será Bonito. El álbum debuta en el No. 1 del más reciente Billboard 200, haciendo historia como el primero en español de una mujer en alcanzar el primer lugar. Los únicos otros álbumes en español que han llegado al No. 1 son El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti, ambos de Bad Bunny.

Explorar Explorar Karol G See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

La única otra mujer que llegó al No. 1 de Latin Songwriters es la prometedora cantante regional mexicana Yahritza Martínez, que acumuló cuatro semanas en el primer lugar en abril de 2022 gracias al exitoso sencillo “Soy el único” de Yahritza y Su Esencia.

Aquí un resumen de las entradas de Karol G en el más reciente Hot Latin Songs:

Posición, Título, Artista invitado (si lo tuvo)

No. 1, “TQG” con Shakira

No. 4, “X si volvemos” con Romeo Santos

No. 8, “Mientras me curo del cora”

No. 9, “Gucci los paños”

No. 10, “Tus gafitas”

No. 11, “Gatúbela” con Maldy

No. 13, “Cairo” con Ovy on the Drums

No. 14, “Pero tú” con Quevedo

No. 16, “Ojos Ferrari” con Justin Quiles y Angel Dior

No. 17, “Besties”

No. 19, “Mañana será bonito” con Carla Morrison

No. 24, “Amargura”

No. 25, “Karmika” con Bad Gyal y Sean Paul

No. 26, “Mercurio”

No. 29, “Dañamos la amistad”

No. 33, “Carolina”

En la historia del Hot Latin Songs, solo Bad Bunny y Ozuna han tenido simultáneamente 16 canciones en la lista. Bad Bunny tiene el récord de más canciones en la lista de éxitos en una semana, con 24 el 21 de mayo de 2022 (después de lanzar Un Verano Sin Ti).

En la lista más reciente de Latin Producers, Ovy On The Drums regresa al No. 1 por 18a semana, gracias a su trabajo de producción en Mañana Será Bonito de Karol G. El creador de éxitos latinos produjo 11 canciones del álbum (No. 1, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 24, 25 y 33). Solo Tainy y MAG han pasado más semanas en el No. 1 de Latin Producers: 119 y 38, respectivamente.

Las listas semanales Latin Songwriters y Latin Producers se basan en los puntos totales acumulados por un compositor y productor, respectivamente, por cada canción atribuida que aparece en la lista Hot Latin Songs. Al igual que con los resúmenes anuales de Billboard, varios compositores o productores se dividen los puntos de cada canción a partes iguales (la división de puntos conducirá a empates ocasionales). Billboard lanzó sus listas Hot 100 Songwriters y Hot 100 Producers, así como clasificaciones específicas para los géneros country, rock y alternativa, R&B/hip-hop, R&B, rap, música latina, cristiana, góspel y dance/electrónica en junio de 2019. El hard rock y el rock alternativo se les sumó en 2020, junto con las clasificaciones de la temporada navideña en 2022).

Puedes encontrar las listas Latin Songwriters y Latin Producers completas, además de las clasificaciones completas por género musical, en Billboard.com.