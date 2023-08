Karol G rompe récord de entradas en Hot Latin Songs entre mujeres con debut de ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’

Karol G hace historia esta semana en la lista Hot Latin Songs de Billboard (fechada el 26 de agosto), como la mujer con la mayor cantidad de entradas en la historia del chart, que data de 1986, con nueve debuts, todos de su quinto álbum de estudio, Mañana Será Bonito (Bichota Season). La estrella colombiana ahora tiene un total de 60 títulos en la lista, superando a la anterior poseedora del récord entre las mujeres, Ednita Nazario, con 53 entradas en su carrera. (En general, Bad Bunny continúa al mando con 148 entradas en total).

Hot Latin Songs clasifica las canciones latinas más populares de la semana, combinando difusión radial, steams y ventas digitales.

“Mi ex tenía razón” encabeza la nueva lista al debutar en el No. 1. La canción logra este desempeño al registrar 15 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos obtenidas la semana que finalizó el 17 de agosto, según Luminate. La suma da como resultado un inicio en el No. 14 de la lista general Streaming Songs y otro No. 1 en Latin Streaming Songs. También vendió 2.000 copias, lo que le permitió debutar en el No. 1 de Latin Digital Song Sales.

“Mi ex tenía razón” deja huella en la radio en consonancia con su gran éxito de streaming y ventas. Es la única canción nueva de Bichota Season que debuta en el Latin Airplay general, en el No. 28, con 4 millones de impresiones de audiencia obtenidas durante la misma semana de seguimiento.

Mientras tanto, “Qlona”, la primera colaboración de Karol G con Peso Pluma, despega en el segundo lugar con 12 millones de streams oficiales en Estados Unidos y 1.000 descargas vendidas.

Esas dos canciones se unen a “S91” en el top 10 de la lista. La última sirvió como adelanto de Bichota Season como primer sencillo, debutando en el No. 10 en julio. En la clasificación actual, asciende 20-6 y se lleva el honor de Greatest Gainer Sales/Streaming, impulsada por 8,9 millones de streams, un 73% más. También vuelve a entrar en la lista general Streaming Songs, en el No. 37, y se recupera 25-6 en Latin Streaming Songs.

Otros tres temas fuera de Bichota se mantienen firmes en Hot Latin Songs, para un total de 13 canciones simultáneamente en el ranking actual. Aquí el resumen:

No. 1, “Mi ex tenía razón” (debut)

No. 2, “Qlona”, con Peso Pluma (debut)

No. 6, “S91”

No. 12, “Una noche en Medellín (Remix)”, con Cris MJ & Ryan Castro (debut)

No. 13, “TQG”, con Shakira

No. 15, “Okidoki” (debut)

No. 18, “Amargura”

No. 19, “Me tengo que ir”, con Kali Uchis (debut)

No. 22, “Dispo”, con Young Miko (debut)

No. 26, “Bichotag” (debut)

No. 29, “Gatita gangster”, con Dei V (debut)

No. 36, “Provenza (Remix)”, con Tiesto (debut)

No. 44, “Watati”, con Aldo Ranks

Los nuevos hitos de Karol G llegan en medio de su gira Mañana Será Bonito, en apoyo del álbum homónimo que le dio su mejor desempeño en el Billboard 200 y que hizo historia como el primero en español de una artista femenina en debutar en el No. 1.