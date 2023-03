‘Mañana Será Bonito’ da a Karol G debut histórico en listas de Billboard

Es la semana de Karol G en las listas de Billboard. Sumándose a su debut No. 1 en el Billboard 200 con Mañana Será Bonito y su primer lugar en las dos listas globales con su colaboración con Shakira, “TQG”, la estrella colombiana celebra también un doble No. 1 con el debut de su cuarto álbum de estudio en las listas Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums (todas con fecha del 11 de marzo).

“El hecho de haber alcanzado el número uno con un álbum que es tan personal es enorme”, dijo Karol G a Billboard.

Mañana Será Bonito se convierte en el segundo debut No. 1 de Karol G en Top Latin Albums después de KG015, que abrió en la cima de la lista en abril de 2021. También es el primer debut No. 1 de una artista femenina desde su propio KG015. Anteriormente, Selena Gomez debutó en el primer lugar con Revelación (EP) (marzo de 2021).

Mañana se lanzó el 24 de febrero a través de Universal Music Latino. Comienza con 94.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo, según Luminate. El streaming impulsa la suma inicial del álbum de 17 canciones, con 83.000 unidades de álbumes equivalentes a streaming de las 94.000. Eso equivale a 118,73 millones de reproducciones oficiales a pedido de sus canciones, lo que marca la mejor semana de streaming de un álbum latino de una mujer.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, medida en unidades equivalentes de álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagadas o por suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

Mañana también generó 10.000 en ventas de álbumes y 1.000 unidades de álbumes equivalentes a canciones. Las ventas de álbumes provienen principalmente de su álbum para descarga digital (8.500; se ofrece tanto una descarga estándar como en dos variantes de portada vendidas en la tienda web). Además, se vendieron 1.500 copias de su CD.

Como mencionamos, Karol G, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo, obtiene su segundo No. 1 en Top Latin Albums con su cuarto lanzamiento en las listas de éxitos. Su primera incursión en la lista, Imparable, debutó y alcanzó el No. 2 en noviembre de 2017. Le siguió Ocean, que alcanzó el No. 2 en mayo de 2019, mientras que KG015 le valió su primer No. 1 en 2021.

Mañana fue antecedido por el sencillo No. 1 de Hot Latin Songs “Provenza” (14 de mayo de 2022), “Gatúbela”, que alcanzó el puesto No. 4 el 10 de septiembre de 2022 (sube 22-11 en la lista actual ) y, más recientemente, “Cairo”, que se recupera 20-13 para un nuevo pico esta semana.

La gran actividad de streaming del álbum genera 13 debuts en la lista multimétrica Hot Latin Songs, comenzando con “TQG” con Shakira, en el No. 1. La canción ocupa simultáneamente el No. 4 del Latin Pop Airplay. “TQG” (acrónimo de “Te quedé grande”), es la canción latina más escuchada de la semana, con 29 millones de clics en sus primeros siete días en Estados Unidos.

“X si volvemos” con Romeo Santos, por su parte, se dispara 12-4 en su cuarta semana en las listas, con 9,5 millones de clics. Otras tres canciones debutan en el top 10 de Hot Latin Songs: “Mientras me curo el cora”, que abre el álbum, en el No. 8; “Gucci los paños” en el No. 9, y “Tus gafitas” en el No. 10. Este último tema une a dos de los productores más exitosos de los últimos años de dos mundos diferentes: Ovy on the Drums y Finneas.

Mañana ocupa simultáneamente el No. 1 de la lista Latin Rhythm Albums. Además, al llegar el álbum al No. 1 de la lista general Billboard 200, Karol hace historia: es la primera vez que un álbum en español de una mujer encabeza la lista. (La historia de la lista se remonta a 1956, cuando comenzó a publicarse semanalmente con regularidad). Solo otros dos álbumes predominantemente en lengua no inglesa han encabezado este chart: Dreaming of You (1995) de Selena, con más de la mitad de sus canciones en español, y el álbum homónimo de The Singing Nun (1963), totalmente en francés.