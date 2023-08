Karol G entra al top 10 de Top Album Sales con ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’

El nuevo álbum de Karol G, Mañana Será Bonito (Bichota Season), debuta en el top 10 de la lista Top Album Sales de Billboard junto a producciones de artistas estadounidenses como Travis Scott y Trippie Redd.

La lista Top Album Sales clasifica los álbumes más vendidos de la semana basándose únicamente en las ventas de álbumes tradicionales. La historia del chart se remonta al 25 de mayo de 1991, la primera semana en que Billboard comenzó a tabular listas con información de recuento de piezas monitoreada electrónicamente por SoundScan, ahora Luminate. Las ventas puras de álbumes eran la única medida utilizada para la lista de álbumes Billboard 200 hasta el 6 de diciembre de 2014, después de lo cual se empezó a combinar las ventas de álbumes con unidades de canciones equivalentes a álbumes y unidades de streaming equivalentes a álbumes. Para más noticias sobre los charts, sigue a @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Karol G registra su mejor debut en Top Album Sales (y su segundo top 10) — con su mejor semana de ventas hasta el momento, al arrancar Mañana Será Bonito (Bichota Season) en el No. 4 con 17.000 unidades vendidas. La nueva producción está disponible en formato digital para descarga, CD y LP de vinilo. Este último vendió alrededor de 3.500 copias y llegó al puesto No. 14 en la lista Vinyl Albums.

En el caso de Scott, Utopia vendió 99.000 copias en Estados Unidos la semana que finalizó el 17 de agosto (un aumento del 169%), según Luminate. Las ventas del álbum subieron en su tercera semana del álbum en la lista en parte gracias a una oferta promocional en la tienda web oficial del artista, donde el LP costaba solo 5 dólares en lugar de 50 por tiempo limitado. De las 99.000 ventas de Utopia durante la semana, 93.000 fueron en vinilo. Esa suma marca la mejor semana de Utopia en vinilo hasta el momento, la séptima semana con mayores ventas en vinilo para cualquier álbum desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas en 1991, y la semana más grande para un álbum de R&B/hip-hop o rap en vinilo en ese mismo período.

Speak Now (Taylor’s Version) de Taylor Swift, que ha encabezado las listas, sube 5-2 en Top Album Sales con 23.000 (un aumento del 14%), mientras 2nd EP ‘Get Up de la exlíder de NewJeans cae 2-4 con 20.000 (un 24% menos). Midnights, antiguo No. 1 de Swift, sube 9-5 con 13.000 (un aumento del 26%), la banda sonora de Barbie se mantiene en el No. 6 con casi 13.000 (un 10% menos) y el exlíder de Swift, Folklore, sube 8-7 con 12.000 (12% más).

Trippie Redd logra su quinto top 10 en Top Album Sales con A Love Letter to You 5, que debuta en el No. 8 con 11.000 unidades vendidas. Su primer top 10 fue hace cinco años con Life’s a Trip, que ocupó el No. 5.

Completan el top 10 de la lista esta semana un par de ex No. 1: Lover de Swift (que sube 12-9 con 11.000; un aumento del 28%), y 5-Star: The 3rd Album de Stray Kids (11-10 con 9.000; 5% menos).

En la semana que finalizó el 17 de agosto, se vendieron 1,869 millones de álbumes en Estados Unidos (un aumento del 4,5% en comparación con la semana anterior). De esa suma, los álbumes físicos (CD, LP de vinilo, casetes, etc.) representaron 1,540 millones (un 6,4% más) y los álbumes digitales 329.000 (un 3,6% menos).

Se vendieron 646.000 álbumes en CD la semana que finalizó el 17 de agosto (un 1,4% menos semana tras semana) y 885.000 álbumes de vinilo (un aumento del 13,1%). En lo que va del año, las ventas de álbumes en CD ascienden a 22,236 millones (un aumento del 3,1% en comparación con el mismo período del año anterior) y las ventas de álbumes de vinilo totalizan 29,613 millones (un aumento del 21%).

Las ventas totales de álbumes en lo que va del año suman 63,938 millones (un aumento del 7,7% en comparación con el mismo período del año anterior hace un año), mientras que las ventas de álbumes físicos ascienden a 52,191 millones (un aumento del 12,6%) y las ventas de álbumes digitales totalizan 11,747 millones (un descenso del 9,9%).