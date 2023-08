‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ de Karol G debuta en el No. 1 de Top Latin Albums

Apenas cuatro meses después de coronara la lista Top Latin Albums de Billboard, Karol G regresa al No. 1 con su quinto álbum de estudio, Mañana Será Bonito (Bichota Season), que debuta en la cima del chart con fecha del 26 de agosto. La estrella colombiana logra su tercer No. 1 después de KG0516 (2021) y Mañana Será Bonito (2023). Este último, un conjunto de 17 temas que le dio su primer éxito en el Billboard 200, gobernó el ranking de álbumes latinos durante cinco semanas entre marzo y abril de 2023.

La brecha de cinco meses y medio entre los dos Mañana que alcanzaron el No. 1 es el lapso más corto entre nuevos No. 1 para una mujer viva en Top Latin Albums. Jenni Rivera tuvo una sucesión más rápida de No. 1, entre La Misma Gran Señora y Joyas Prestadas: Pop (con menos de tres meses de diferencia, entre el 19 de diciembre de 2012 y el 16 de marzo de 2013).

Mañana Será Bonito (Bichota Season) se lanzó en tres formatos diferentes: un álbum digital estándar de nueve pistas, un álbum digital y para streaming de 10 pistas, y un CD y LP de vinilo de 10 pistas. Los formatos de 10 pistas incluyen nueve canciones estándar más un bonus track.

Bichota Season llega a la cima con 67.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 11 al 17 de agosto, según Luminate. Al igual que con todos los lanzamientos de Karol G, el streaming impulsa la mayor parte de la primera semana del álbum, con un total de 49.000 unidades del método de consumo. Esa cifra equivale a 68,26 millones de reproducciones oficiales on-demand de las 10 canciones del álbum. Las ventas de álbumes tradicionales aportan 17.000 unidades, mientras que las unidades de canciones equivalentes a álbumes comprenden 1.000 unidades.

Una unidad equivalente a un álbum equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum (unidades de pistas equivalentes a un álbum, o TEA por sus siglas en inglés), o 3.750 con publicidad o 1.250 streams de audio y video oficiales on-demand de pago/suscripción generadas por las canciones de un álbum (streaming de unidades equivalentes a un álbumes, o SEA).

Con Bichota Season como parte de la colección de éxitos de Karol G, aquí la lista de todos sus top 10 en Top Latin Albums, tres de los cuales debutaron en el No. 1:

Debut, álbum, fecha:

No. 2, Unstoppable, 18 de noviembre de 2017

No. 2, Ocean, 8 de mayo de 2019

No. 1, KG0516, 10 de abril de 2021

No. 1, Mañana Será Bonito, 11 de marzo de 2023

No. 1, Mañana Será Bonito (Bichota Season), 26 de agosto de 2023

Además, Bichota Season se une a otros tres discos de Karol G en Top Latin Albums esta semana: Mañana Será Bonito en el No. 4, KG0516 en el No. 18 y Ocean en el No. 42.

Por otra parte, Bichota Season se ubica en el top 5 del Billboard 200 de todos los géneros, en el No. 3, luego de que Mañana Será Bonito debutó en el No. 1 en marzo. El álbum también le otorga a Karol G su segunda entrada en el top 15 en Vinyl Albums, en el puesto 14, luego que Mañana Será Bonito alcanzó el No. 6 en julio.

Con la llegada de Bichota Season, nueve canciones del álbum debutan en la lista multimétrica Hot Latin Songs. Los nuevos temas se unen al primer sencillo del conjunto, “S91”, que asciende 20-6 y se lleva el título de Greatest Gainer Sales/Streaming de la semana con 8,9 millones de reproducciones ganadas durante el mismo período. Además, vuelve a ingresar a la lista general de Streaming Songs en el No. 37 y vuela 25-6 en Latin Streaming Songs.

Con otros tres temas fuera de Bichota que se mantienen fuertes en el top 20, Karol G coloca 13 títulos simultáneamente en el ranking actual de Hot Latin Songs:

No. 1, “Mi ex tenía razón” (debut)

No. 2, “Qlona”, con Peso Pluma (debut)

No. 6, “S91”

No. 12, “Una noche en Medellín (Remix)”, con Cris MJ & Ryan Castro (debut)

No. 13, “TQG”, con Shakira

No. 15, “Okidoki” (debut)

No. 18, “Amargura”

No. 19, “Me tengo que ir”, con Kali Uchis (debut)

No. 22, “Dispo”, con Young Miko (debut)

No. 26, “Bichotag” (debut)

No. 29, “Gatita Gangster”, con Dei V (debut)

No. 36, “Provenza (Remix)”, con Tiesto (debut)

No. 44, “Watati”, con Aldo Ranks