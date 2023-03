Karol G domina Hot Latin Songs con ‘TQG’ con Shakira

La racha de triunfos de Karol G en las listas de Billboard no para. La estrella colombiana suma otro debut No. 1 a su cuenta al alcanzar “TQG” con Shakira el primero lugar de Hot Latin Songs (con fecha del 11 de marzo). Es la tercera colaboración de dos artistas femeninas como cantantes principales que debuta en el No. 1 desde que se lanzó la lista en 1986, y todas han sido colaboraciones de Karol G.

Como se informó anteriormente, la gran primera semana de streaming de Mañana Será Bonito genera 13 debuts en Hot Latin Songs. Estos, además de tres títulos que también avanzan en la lista, se adueñan del ránking multimétrico. En total, 16 canciones del álbum de 17 cortes se clasifican en la lista de esta semana, mientras que “Provenza”, ahora fuera del ránking, dominó durante una semana en mayo de 2022 (el único No. 1 de Karol G como solista entre seis primeros lugares).

Con 16 temas simultáneamente en la lista, Karol G hace historia como la mujer con más canciones en el chart a la vez desde que éste se creó. Solo otros dos artistas han colocado más canciones: Bad Bunny, con entre 17 y 24 canciones simultáneas a lo largo de diferentes períodos, y Ozuna, con 21 títulos en septiembre de 2018. Además, con cinco canciones en el Top 10, Karol G ahora tiene el récord de más Top 10 simultáneos entre las mujeres.

El despegue de “TQG” en el No. 1 se da con el impulso de la actividad de streaming. Registró 29 millones de clics en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo, según Luminate, convirtiéndose así en la canción latina más reproducida esa semana.

Karol G primero convocó a los fans a Times Square para dar a conocer la colaboración con Shakira a través de redes sociales el 22 de febrero, cuando la canción fue anunciada en pantallas gigantes. El esfuerzo conjunto de las estrellas colombianas, además de los rumores generados sobre los temas que abordarían en la canción (desamor y seguir adelante después de rupturas sentimentales de alto perfil), han ayudado a “TQG” a posicionarse en la cumbre de Hot Latin Songs. Pasa a ser la octava canción de una artista femenina en debutar en el No. 1 desde que se lanzó la lista en 1986. Aquí un resumen:

Fecha de debut, título, artistas

14 de enero de 2012, “Hotel Nacional”, Gloria Estefan

28 de febrero de 2015, “Mi verdad”, Maná con Shakira

19 de noviembre de 2016, “Chantaje”, Shakira con Maluma

13 de octubre de 2018, “Taki taki”, DJ Snake con Selena Gomez, Ozuna y Cardi B

23 de noviembre de 2019, “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj

8 de agosto de 2020, “Un día (One Day)”, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

26 de febrero de 2022, “MAMIII”, Becky G y Karol G

11 de marzo de 2023, “TQG”, Karol G y Shakira

Para desglosar más su gran debut, “TQG” obtiene múltiples logros:

-Es el sexto título con una artista femenina como cantan te principal que debuta en el No. 1 desde que se lanzó la lista en 1986.

-Es el quinto título de una artista hispana como cantante principal en debutar en el No. 1 desde el inicio de la lista. (Hispana en el sentido de países de habla hispana, especialmente los de América Latina y/o artistas de ascendencia latina).

-Es la tercera colaboración de dos artistas femeninas como cantantes principales en debutar en el No. 1, todas con Karol G.

Además de “TQG”, otras canciones del álbum avanzan o debutan en el Top 10 del Hot Latin Songs: “X si volvemos” con Romeo Santos brinca 12-4 en su cuarta semana en las listas, con 9,5 millones de clics, y se lleva el honor de Greatest Gainer/Streaming de la semana. “Mientras me curo el cora”, la canción que abre el álbum, comienza en el No. 8, con 7,3 millones de streams en Estados Unidos; “Gucci los paños” ocupa el No. 9 con 7 millones de clics; y “Tus gafitas” el No. 10 con 6,7 millones. Este último tema vincula a dos de los productores más exitosos de dos mundos diferentes: el colaborador de años de Karol, Ovy on the Drums, y el hermano y colaborador de Billie Eilish, Finneas.

Mira todas las canciones de Mañana Será Bonito que actualmente se encuentran en la lista Hot Latin Songs:

Rango, título, artista (además de Karol G)

No. 1, “TQG”, con Shakira (debut)

No. 4, “X si volvemos”, con Romeo Santos

No. 8, “Mientras me curo el cora” (debut)

Nº 9, “Gucci los paños” (debut)

Nº 10, “Tus gafitas” (debut)

N° 11, “Gatúbela”, con Maldy

No. 13, “Cairo”, con Ovy on The Drums

Núm. 14, “Pero tú”, con Quevedo (debut)

Nº 16, “Ojos Ferrari”, con Justin Quiles y Angel Dior (debut)

No, 17, “Besties” (debut)

No. 19, “Mañana será bonito”, con Carla Morrison (debut)

Nº 24, “Amargura” (debut)

No. 25, “Kármika”, con Bad Gyal y Sean Paul (debut)

No. 26, “Mercurio” (debut)

No. 29, “Dañamos la amistad”, con Sech (debut)

No. 33, “Carolina” (debut)

“TQG” también registra actividad en las otras dos métricas que influyen en la lista Hot Latin Songs: difusión radial y ventas de canciones. En el Latin Airplay, debuta en el No. 27 con 4,29 millones de impresiones de audiencia. También acumula 7.000 descargas para despegar en el No. 1 de Latin Digital Song Sales y en el No. 4 de Digital Song Sales de alcance general.