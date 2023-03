Karol G coloca en el Hot 100 once canciones de ‘Mañana Será Bonito’

Karol G tiene una semana histórica en las listas de Billboard, al colocar 11 canciones en el más reciente Billboard Hot 100 (con fecha del 11 de marzo), todas de su nuevo álbum, Mañana Será Bonito.

El álbum debuta en No. 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el primero en español de una artista femenina en encabezar la lista.

Liderando los logros de Karol G en el Hot 100 está “TQG” con Shakira, que debuta en el No. 7. Karol G consigue su primer Top 10 en el ránking y Shakira su sexto. La colaboración abre simultáneamente en el No. 1 de Hot Latin Songs, convirtiéndose en el sexto primer lugar de Karol G y el 13ro de Shakira en ese chart.

Echa un vistazo a los 11 temas de Mañana Será Bonito de Karol G en la última lista Hot 100, todos los cuales son debuts excepto donde se indique:

Lugar, Título

No. 7, “TQG”, con Shakira

No. 48, “X si volvemos”, con Romeo Santos (avanza 91-48, un nuevo récord)

No. 68, “Mientras me curo del cora”

No. 71, “Gucci los paños”

No. 73, “Tus gafitas”

No. 74, “Gatúbela”, con Maldy (reingreso; llegó al No. 37 en septiembre pasado)

No. 82, “El Cairo”, con Ovy on the Drums

No. 86, “Pero tú”, con Quevedo

No. 95, “Ojos Ferrari”, con Justin Quiles y Angel Dior

No. 96, “Besties”

No. 98, “Mañana será bonito”, con Carla Morrison

(Otra canción incluida en el nuevo álbum, “Provenza”, alcanzó el No. 25 del Hot 100 en mayo de 2022).

En la historia del Hot 100, que data de 1958, solo otro artista latino había registrado al menos 11 canciones en la lista simultáneamente: Bad Bunny, que llegó a colocar 22 en una sola semana (21 de mayo de 2022).

Con nueve estrenos en el más reciente Hot 100, Karol G aumenta el total de su carrera a 22 entradas. Llegó con “Dame tu cosita” con Pitbull y El Chombo, junto a Cutty Ranks, en mayo de 2018. Alcanzó el No. 36 ese mismo mes.

Gracias a sus apariciones como artistas invitados, Ovy on the Drums, Justin Quiles, Angel Dior y Carla Morrison se apuntaron sus primeras entradas (como artistas discográficos) en el Hot 100. “Gatúbela”, que vuelve a entrar, le valió a Maldy su primera aparición como solista en la lista.

Las 11 canciones de Karol G en la lista representan la segunda mayor cantidad en lo que va del 2023 entre todos los artistas, solo detrás de las 16 de SZA.