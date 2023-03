Karol G logra un histórico No. 1 en la lista Billboard 200 con ‘Mañana Será Bonito’

Mañana Será Bonito de Karol G hace historia al debutar en el No. 1 de la lista Billboard 200 (con fecha del 11 de marzo). No solo es el primer No. 1 para la estrella colombiana en este chart, sino también para cualquier álbum predominantemente en español de una artista femenina.

Previamente, solo dos álbumes predominantemente en español habían liderado la lista, ambos de Bad Bunny: Un Verano Sin Ti (2022) y El Último Tour del Mundo (2020). Mañana incluye solo un fragmento en inglés de Sean Paul en una canción en la que éste aparece como invitado (“Kármika”).

Mañana Será Bonito ganó 94.000 unidades equivalente a álbumes en Estados Unidos la semana que finalizó el 2 de marzo, según Luminate. La suma inicial fue impulsada en gran medida por la actividad de steaming.

Entre los diez primeros lugares del nuevo Billboard 200, Gorillaz obtiene su sexto top 10 con el debut No. 3 de Cracker Island, Yeat logra su tercero con el No. 4 de AfterLyfe y Don Toliver consigue igualmente su tercer top 10 con la llegada al No. 8 de Love Sick. Además, el ex No. 1 Starboy de The Weeknd regresa al top 10 por primera vez desde 2017 (ascendiendo 14-9), tras el lanzamiento de un nuevo remix de “Die for You”.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos en función del consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compilado por Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a pistas (TEA) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 reproducciones de audio y video oficiales bajo demanda de pago/suscripción generadas por canciones de un álbum. El nuevo gráfico con fecha del 11 de marzo de 2023 se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 7 de marzo.

De las 94.000 unidades de álbumes equivalentes ganadas de Mañana Será Boniri, las unidades de SEA comprenden 83.000 (lo que equivale a 118,73 millones de streams oficiales bajo demanda de las 17 canciones del set), las ventas de álbumes comprenden 10.000 y las unidades de TEA 1.000. Las ventas del álbum fueron impulsadas en gran medida por las descargas digitales (8.500), aunque un CD disponible en cantidades limitadas vendió 1.500 copias. El álbum digital también se ofreció con dos versiones de portada en la tienda web oficial de Karol G.

Mañana se apunta la mejor semana, por unidades equivalentes a álbumes ganadas, para un álbum latino de una mujer desde que la lista comenzó a medirse por unidades en diciembre de 2014. (Los álbumes latinos se definen como aquellos que han aparecido o son elegibles para la lista Top Latin Albums de Billboard). Además, como Mañana generó 118,73 millones de streams oficiales bajo demanda para sus canciones, registra la mejor semana en cuanto a streaming para un álbum latino de una mujer.

Mañana también es el primer álbum latino de una mujer en alcanzar el No. 1 del Billboard 200 desde 1995, cuando el álbum póstumo de Selena Dreaming of You, que era mayormente en español, encabezó la lista durante una semana. (Dreaming, de 13 canciones, incluye seis temas en español, cinco en inglés y dos duetos bilingües).

Solo tres álbumes de mujeres en lengua mayormente no inglesa han alcanzado el primer lugar de Billboard 200: Mañana Será Bonito, Dreaming of You y el disco homónimo en francés de The Singing Nun en 1963.

Karol G hizo su debut en las listas de Billboard en 2016 y desde entonces ha tenido una fuerte presencia en las listas de música latina, logrando 17 éxitos en el top 10 de Hot Latin Songs, incluidos cinco No. 1 (hasta la lista más reciente, con fecha del 4 de marzo). En Top Latin Albums, ha tenido un trío de álbumes entre los primeros lugares, incluido un No. 1 con su álbum previo, KG0516, en 2021.

Mañana es el cuarto álbum de Karol G en el Billboard 200 de todos los géneros, pero el primero en llegar al top 10. Anteriormente figuró en la lista con KG0516 (No. 20 en 2021), Ocean (No. 54 en 2019) y Unstoppable (Nº 192 en 2017). Antes del lanzamiento de su nuevo álbum, Karol había colocado cinco canciones en el top 40 del Billboard Hot 100 de todos los géneros, tres de ellas en 2022: “MAMIII” con Becky G (No. 15), ” Provenza” (No. 25) y “Gatúbela” con Maldy (No. 37). “MAMIII” y “Provenza” fueron los primeros éxitos de Karol en el top 10 de la lista de Streaming Songs de todos los géneros, donde alcanzaron el No. 5 y el No. 10, respectivamente. (Tanto “Provenza” como “Gatúbela” están incluidos en su nuevo álbum).

SOS de SZA baja al segundo lugar después de pasar 10 semanas no consecutivas en la cima de Billboard 200, ganando casi 87.000 unidades equivalentes a álbumes (un retroceso de menos del 1%).

Con Mañana Será Bonito de Karol G desplazando a SOS de SZA del No. 1, es la primera vez que una mujer reemplaza a otra en la cima de la lista en más de un año. Ocurrió por última vez cuando un trío de artistas femeninas intercambiaron el primer puesto entre noviembre y diciembre de 2021. Ese año, Still Over It de Summer Walker debutó en la cima de la lista del 20 de noviembre, Red (Taylor’s Version) de Taylor Swift encabezó la del 27 de noviembre, y 30 de Adele llegó al primer lugar en el chart del 4 de diciembre.

El antiguo No. 1 de Taylor Swift, Midnights, cae 3-5 con poco más de 48.000 unidades equivalentes a álbumes (un 10% menos), Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen baja 5-6 con casi 46.000 unidades (un 5% más) y el anterior líder de Metro Boomin Heroes & Villains retrocede 4-7 con 42.000 unidades (un 10% menos).

Completa los 10 primeros lugares Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, que baja 6-10 con 38.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas (5% menos).

Luminate, el proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, completa una revisión exhaustiva de todos los envíos de datos utilizados para compilar las clasificaciones de las listas semanales. Luminate revisa y autentica los datos. En asociación con Billboard, los datos considerados sospechosos o no verificables se eliminan, utilizando criterios establecidos, antes de que se realicen y publiquen los cálculos finales.