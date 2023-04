Karol G critica a GQ México por portada ‘irrespetuosa’: ‘NO me representa’

Karol G dejó en claro que no está contenta con su más reciente portada en la revista GQ México.

La estrella colombiana se expresó decepcionada por la imagen que, según ella, “NO me representa”. La publicación de Instagram de dos fotos compartida el 6 de abril presenta una selfie de la artista sin maquillaje y la portada de la revista. “No sé ni por dónde empezar este mensaje”, comienza.

La artista continuó diciendo que estaba agradecida a la revista por brindarle esta oportunidad — fue parte de los Global Creativity Awards inaugurales de la marca — pero que después de decirles que no se sentía cómoda con las “muchas” ediciones que le hicieron a su imagen de portada, la revista no hizo nada al respecto.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, afirmó. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

La cantante de “Provenza” rápidamente recibió mensajes de otras artistas felicitándola por tomar una posición y criticar a la revista. “¡Te amo! Eres bella. ¡Me encantas! ¡Gracias por hacer esto, para todas, por todas!”, comentó Chiquis en la publicación.

Billboard ha enviado a GQ una solicitud de declaraciones.

Karol G lanzó recientemente su histórico álbum Mañana Será Bonito, que debutó en el No. 1 del Billboard 200 cuando salió en marzo. Se convirtió en el primer No. 1 para la artista en esa lista, y el primer álbum en español de una mujer en alcanzar el primer lugar. Karol G actuará en Lollapalooza en Chicago en agosto, donde será la primera mujer latina en encabezar el festival.

Aquí el mensaje de Karol G sobre su portada de GQ: