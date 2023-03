Kali Uchis logra su primer Top 10 en la lista R&B/Hip-Hop Albums con ‘Red Moon in Venus’

Kali Uchis logra su primer Top 10 en la lista Top R&B/Hip-Hop Albums de Billboard al debutar Red Moon in Venus en el No. 2 del chart con fecha del 18 de marzo. El LP, lanzado el de 3 marzo por Interscope Records, arranca con poco más de 55.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en la semana que finalizó el 9 de marzo, según Luminate.

Las ventas de álbumes comprenden poco más de la mitad de la suma inicial de 55.000 unidades, proviniendo 28.000 unidades de la venta de álbumes tradicionales. Dentro de ese grupo, 14.000 de esos álbumes se vendieron en formato de vinilo. La suma de cinco dígitos llega a Venus a debutar en el No. 1 de la lista Vinyl Albums.

Del total de la primera semana de Venus, 27.000 provienen de unidades de álbumes equivalentes a streams, lo que representa 35,5 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum en Estados Unidos. Mientras tanto, las unidades de álbum equivalentes a canciones representan las unidades no significativas restantes. (Una unidad equivale a los siguientes niveles de consumo: la venta de un álbum, 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 streams de audio y video oficiales a pedido de pago/suscripción por una canción del álbum).

Como se mencionó, Venus es el primer Top 10 de la cantautora Kali Uchis en Top R&B/Hip-Hop Albums. Había entrado a la lista anteriormente con Isolation de 2018, que alcanzó el No. 17 ese año.

Por otra parte, Venus también comienza en el No. 2 en la lista Top R&B Albums y en el No. 4 en el Billboard 200 de todos los géneros. Venus es su segunda visita al Top 10 de la primera lista, luego que Isolation debutó y alcanzó el No. 4 de esta. En la segunda, Venus se asegura su primer Top 10 y restablece el punto máximo de su carrera. Isolation, su mejor desempeño previo, alcanzó su cumbre en el No. 32. Kali Uchis también ha tenido otro álbum en el Billboard 200, el disco en español Sin Miedo (Del Amor y Otros Matrimonios). El set, lanzado en noviembre de 2020, alcanzó el No. 52 del Billboard 200 y el No. 3 de Top Latin Albums.

Red Moon in Venus contiene el tema lanzado previamente “I Wish You Roses”, que el mes pasado alcanzó el puesto No. 28 en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs y vuelve a ingresar a Hot R&B Songs en un nuevo máximo, No. 16, esta semana. Dos temas más de Venus aparecen en la lista más reciente gracias al debut del álbum: “Moonlight” (No. 14) y “Fantasy” con Don Toliver (No. 23).