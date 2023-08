José Luis Perales NO ha muerto: “Estoy más vivo que nunca”

Contrario a reportes publicados esta tarde en múltiples medios de comunicación, el cantautor español José Luis Perales no está muerto.

De hecho: “Estoy más vivo que nunca”, afirma el astro español de 78 años. El cantautor publicó un video en su cuenta de Instagram, @Jlperalesoficial, desmintiendo las muchas noticias publicadas, prematuramente, sobre su muerte. Y Perales no solo no está muerto, sino que está de vacaciones en Londres.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer”, dice en el video, mirando a la cámara. “Y de repente nos encontramos con que alguien, muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca. Más feliz que nunca. Y que mañana ya nos estaremos viendo en España. Gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa”.

Perales, autor de éxitos legendarios como “Porque te vas,” popularizado por Jeanette en 1976, “Y cómo es él” (que fue regrabado por Marc Anthony), y “Canción de otoño,” entre muchísimos otros, habló con Billboard extensamente en el 2020, cuando publicó el álbum Mirándote a los Ojos (2019), que incluía nuevas versiones de muchos de sus éxitos.

En esa ocasión, dijo que no le gustaba ser llamado “legendario”.

“Legendario me suena mal”, expresó. “Yo diría que soy un contante de historias con una edad, pero no excesiva, y no soy el cantante que la gente piensa. Soy un contante de historias porque mis canciones suelen ser historias de la gente, historias mías, a las que les pongo música. Soy como un cuenta cuentos. Un cronista”.

Escucha el podcast con la entrevista aquí: