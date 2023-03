José Feliciano recibe la Medalla Nacional de las Artes junto a Bruce Springsteen y Gladys Knight

El presidente Joe Biden entregará a José Feliciano, Bruce Springsteen y Gladys Knight la Medalla Nacional de las Artes, el premio más importante que el gobierno de Estados Unidos otorga a artistas y sus patrocinadores.

Biden entregará las distinciones de 2021 durante una ceremonia el miércoles (21 de marzo) en la Casa Blanca a partir de las 4:30 p.m. El evento podrá verse en directo en www.whitehouse.gov/live.

“Los ganadores de la Medalla Nacional de las Artes han ayudado a definir y enriquecer el legado cultural de nuestra nación a través de su compromiso apasionado de toda la vida”, dice la presidenta del National Endowment for the Arts (NEA), Maria Rosario Jackson. “Somos una mejor nación gracias a sus aportes. Su trabajo nos ayuda a ver el mundo de diferentes maneras. Nos inspira a alcanzar nuestro máximo potencial y reconocer nuestra humanidad común. Me uno al presidente para felicitarlos y agradecerles”.

Feliciano, conocido por su clásico navideño bilingüe “Feliz Navidad”, que el año pasado celebró su 50° aniversario y que se ha mantenido en el Top 10 de la lista de Billboard Holiday 100 desde que esta se creó hace más de una década, será honrado por abrir corazones, tender puentes y “superar obstáculos, sin perder nunca la fe, y enriquecer la bondad y grandeza de la nación”.

Nacido ciego en San Juan, Puerto Rico, Feliciano recibió el primer Premio Billboard Leyenda en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

Springsteen, conocido mundialmente como The Boss (El Jefe), es agasajado como “uno de nuestros mejores intérpretes y narradores”, cuya música “celebra nuestros triunfos, sana nuestras heridas y nos da esperanza, captando el espíritu inquebrantable de lo que significa ser estadounidense”.

Knight, o la “Emperatriz del Soul”, es reconocida como un “talento excepcional” que “influyó en géneros musicales — del rhythm and blues al el góspel y el pop — e inspiró a generaciones de artistas, cautivados por su banda sonora de una época dorada de la música estadounidense”.

Otras figuras galardonadas este año con la Medalla Nacional de las Artes son la actriz Julia Louis-Dreyfus, la diseñadora de modas Vera Wang y el Billie Holiday Theatre en Nueva York.

La Medalla Nacional de Humanidades 2021 también se entregará en la ceremonia, y se confirmó la asistencia de la primera dama, la Dra. Jill Biden.