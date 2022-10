Jin de BTS canta ‘The Astronaut’ con Coldplay en concierto en Buenos Aires: Míralos

Jin de BTS ofreció la primera presentación en vivo de su nuevo sencillo como solista, “The Astronaut”, junto a la banda Coldplay en el concierto de esta en Argentina.

Big Hit Music confirmó a principios de la semana pasada en la página de Weverse de BTS que el astro del K-pop aparecería durante la escala de la gira Music of the Spheres de Chris Martin y compañía en el estadio River Plate de Buenos Aires. El show del viernes (28 de octubre), cuyas entradas se agotaron, tuvo lugar pocas horas después de que “The Astronaut” apareciera en los servicios de streaming, y se trasmitió en vivo en 35.000 salas de cine en más de 80 países.

Coescrito por Jin y Coldplay, “The Astronaut” posee el sonido de rock digno de estadios por el que el grupo británico es conocido y sirvió como trasfondo perfecto para la voz firme y reconfortante de Jin. Antes de su estreno en vivo, Martin, el líder de Coldplay, compartió la historia del origen del nuevo sencillo con la entusiasta multitud sudamericana.

“Hace unos seis meses, uno de los miembros [de BTS] me llamó y me dijo: ‘Tengo que dejar la banda en diciembre por dos años para unirme al ejército en Corea, porque esas son las reglas allí’”, dijo Martin desde su piano. “Y dijo: ‘Necesito una canción que me despida de todos por un ratito y les diga que los quiero’… Así que dije: ‘OK, haremos una canción juntos’. En lugar de preocuparme, estoy muy emocionado, muy agradecido por esta relación que tenemos con BTS. Luego llegó esta canción y me dijeron: ‘Esta es una de nuestras mejores canciones, vamos a dársela a este caballero’”.

BTS colaboró previamente con Coldplay en el sencillo “My Universe” para el álbum de la banda inglesa de 2021 Music of the Spheres. El tema debutó a la cabeza de Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer No. 1 de dos grupos en la lista, cada uno con participación principal en una canción.

