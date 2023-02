Jimmy Humilde, CEO de Rancho Humilde, encabeza la lista Latin Producers de Billboard

Jimmy Humilde alcanza por primera vez el No. 1 de la lista Latin Producers de Billboard (con fecha del 4 de febrero), gracias a nueve créditos de producción en Hot Latin Songs.

Liderando está “Bebe dame” de Fuerza Regida y Grupo Frontera, en el No. 2 de Hot Latin Songs. El tema, que encabezó la lista dos semanas antes, registró 15 millones de streams en Estados Unidos, 2,7 millones de impresiones de audiencia en difusión radial y 2.000 descargas vendidas en la semana de seguimiento del 20 al 26 de enero, según Luminate.

Echa un vistazo a los nueve créditos de producción de Humilde en Hot Latin Songs esta semana:

Puesto, artista, título (coproductores, además de Jimmy Humilde):

No. 2, Fuerza Regida y Grupo Frontera, “Bebe dame” (Jesús Ortiz Paz, Edgar Barrera, Miguel Armenta)

No. 12, Junior H y Oscar Maydon, “Fin de semana”

No. 21, Fuerza Regida y Edgardo Núñez, “Billete grande” (Jesús Ortiz Paz)

No. 22, Fuerza Regida y Natanael Cano, “Ch y la pizza” (Jesús Ortiz Paz)

No. 26, Fuerza Regida y Grupo Frontera, “911 (En vivo)” (Jesús Ortiz Paz, Grupo Frontera, Edgar Barrera)

No. 29, Chachito y Junior H, “En París”

No. 36, Junior H y Gabito Ballesteros, “Vamos para arriba”

No. 46, Junior H y Banda, “El hijo mayor”

No. 49, Oscar Maydon y El Padrinito Toys, “Los collares”

Humilde le sigue a Bizarrap, que alcanzó el No. 1 en Latin Producers una semana antes y ahora ocupa el No. 2. Bizarrap remplazó a MAG, productor referente de Bad Bunny que permaneció 38 semanas en la cumbre, incluidas todas las semanas desde la clasificación del 21 de mayo de 2022, cuando Un Verano Sin Ti de Bunny llegó a las listas de Billboard. Solo Tainy ha pasado más tiempo que MAG en el No. 1, con 119 semanas en total.

Humilde es el fundador y director ejecutivo del sello regional mexicano Rancho Humilde, que cerró el 2022 en el No. 4 del resumen de fin de año Hot Latin Songs Labels de Billboard. El elenco del sello incluye a Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida.

Humilde obtuvo sus primeros créditos de producción en Hot Latin Songs en 2018, con “A lo lejos me verán” y “El monstro 7” de El De La Guitarra, que alcanzaron los puestos 24 y 38, respectivamente.

“Bebe dame” le dio hace poco a Humilde su primera entrada como productor en el Billboard Hot 100, al debutar la canción en el No. 91 el 7 de enero en esa lista. En la más reciente ocupa el No. 32, una semana después de alcanzar el No. 25.

En la lista Latin Songwriters, el colaborador de Humilde Edgar Barrera permanece 15 semanas en el No. 1 15 gracias a cuatro créditos como compositor en Hot Latin Songs. Aquí un resumen:

Puesto, artista, título (compositores, además de Edgar Barrera)

No. 2, Fuerza Regida y Grupo Frontera, “Bebe dame” (Jesús Ortiz Paz, Miguel Armenta)

No. 3, Carin León y Grupo Frontera, “Que vuelvas”

No. 7, Manuel Turizo, “La bachata” (Manuel Turizo, Casta, Ríos, Juan Diego Medina)

No. 26, Fuerza Regida y Grupo Frontera, “911 (En vivo)” (Horacio Palencia, Nathan Galante, Salvador Hurtado)

Las 15 semanas de Barrera en el No. 1 representan la tercera mayor cantidad en la historia de la lista, solo después de Bad Bunny (95) y Tainy (24).

Las listas semanales de Latin Songwriters y Latin Producers se basan en los puntos totales acumulados por un compositor y productor, respectivamente, por cada canción atribuida que aparece en el Hot Latin Songs. Al igual que con los resúmenes anuales de Billboard, varios compositores o productores se dividen los puntos de cada canción a partes iguales (esto conduce a empates ocasionales en las clasificaciones).

Las listas completas Latin Songwriters y Latin Producers, además de las clasificaciones completas por géneros, pueden encontrarse en Billboard.com.