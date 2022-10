Jerry Lee Lewis muere a los 87 años

Jerry Lee Lewis, pianista pionero del rock and roll, referente del género country y último sobreviviente de la clase inaugural (1986) del Salón de la Fama del Rock and Roll, falleció. Su muerte se anunció el viernes (28 de octubre).

Lewis es conocido por clásicos del rock como “Whole Lot of Shakin’ Going On”, “Great Balls of Fire”, “Breathless” y “High School Confidential”. Tanto “Whole Lot of Shakin’ Going On” como “Great Balls of Fire” han sido exaltados en el Salón de la Fama de los premios Grammy. Uno de los colaboradores en sus canciones, Kris Kristofferson, dijo al diario USA Today que Jerry Lee Lewis era “una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos”. Incorporado al Salón de la Fama de la Música Country en 2022, Lewis es uno de 16 artistas que figuran tanto en el ambos salones, el country y el de rock and roll.

Lewis nació el 19 de septiembre de 1935 en el este de Luisiana de padres muy pobres. Criado como cristiano, creció en una granja familiar en Ferriday que “produjo más gente famosa por kilómetro cuadrado que cualquier otra pequeña ciudad estadounidense”. El joven Lewis aprendió por sí mismo a tocar el piano a los 8 años y cantaba música góspel en la iglesia. Sus influencias formativas incluyeron transmisiones radiales del Grand Ole Opry, que presentaba a artistas como Jimmie Rodgers, Hank Williams y Moon Mullican.

Lewis se mudó a Memphis, Tennessee, en 1956 a fin de hacer una audición para Sam Phillips, propietario de Sun Records, que grabó por primera vez a Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins. Phillips no estaba allí cuando llegó, por lo que el productor Jack Clement grabó el primer sencillo de Lewis.

Como pianista, Jerry Lee tenía un estilo único, al mezclar rockabilly, góspel, blues y country mientras golpeaba febrilmente las teclas, haciendo volar su largo cabello rubio mientras saltaba en el banco como un trompo, una irreverente estrella del rock. “Nadie quería seguir a Jerry Lee en el escenario”, dijo Cash. “Ni siquiera Elvis”.

Jerry Lee Lewis fue apodado “The Killer”, y sus actuaciones “salvajes” eran cinéticas, imbuidas de un estilo extravagante en el que golpeaba las teclas más altas con la mano derecha, pateaba y se trepaba al piano, derribaba el banco y cualquier cosa que hubiera en el escenario. Incluso prendió fuego a su piano una vez, haciendo imposible que alguien lo eclipsara, un precursor de lo que harían más adelante The Who y Jimi Hendrix.

La versión rockabilly de Lewis de “Whole Lot of Shakin’ Going On”, grabada por primera vez por Big Maybelle, alcanzó el No. 1 en las listas de country y R&B de Billboard, así como el No. 3 en la lista de pop (antes de Hot 100) en 1957.

El sencillo que le siguió, “Great Balls of Fire”, fue un éxito aún mayor, alcanzando el No. 2 en la lista pop de Billboard. Después vino “Breathless”, en el No. 7.

La carrera de Lewis sufrió un traspié en 1958, cuando la prensa lo criticó al revelarse que se había casado en secreto con una prima de 13 años. Lewis tenía 22 en ese momento y rápidamente fue puesto en una lista negra de la industria musical.

En 1989, una película sobre la vida de Lewis protagonizada por Dennis Quaid con Winona Ryder y Alec Baldwin, Great Balls of Fire! (¡Bolas de fuego!), arrojó nueva luz sobre su carrera.

En 2005, la Academia de la Grabación le otorgó un premio a la trayectoria. En 2006, su álbum Last Man Standing alcanzó el No. 26 en la Billboard 200, su título más alto en esa lista.

Lewis tuvo seis hijos de siete matrimonios y su vida personal se vio empañada por varias tragedias. En 2012 se casó con su séptima esposa, Judith Brown, con quien pasó sus últimos días en su rancho en Nesbit, Mississippi. Le sobreviven su esposa, sus hijos Ronnie y Jerry Lee Lewis III, y sus hijas Phoebe y Lori Lee.