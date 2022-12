Jennifer Lopez y Ben Affleck cantan romántico dueto en fiesta de Navidad

Es la temporada de Bennifer. Este año, al celebrar su primera Navidad como marido y mujer, Ben Affleck y Jennifer Lopez ofrecieron una gran fiesta en Hollywood el sábado (17 de diciembre) en la que deleitaron a sus invitados interpretando un romántico dueto de “By Christmas Eve” de John Legend.

El adorable momento, capturado en video por uno de los asistentes a la fiesta, comienza con el actor de Gone Girl (Perdida) cantando el solo de la canción y haciendo reír a los invitados cuando, luchando por mantener el ritmo, le indica a un pianista que lo acompaña que “vaya despacio”. Ahí es cuando J.Lo, deslumbrante con un brillante vestido largo, se le une.

“Make a wish, close your eyes and believe” (Pide un deseo, cierra los ojos y cree), la pareja canta en el mismo micrófono los versos finales de la canción, parte del álbum A Legendary Christmas de Legend. “I’ll be home, home, home, home, home by Christmas Eve” (Estaré en casa, casa, casa, casa, casa para la víspera de Navidad).

Luego, la actriz de Marry Me (Cásate conmigo) envuelve a Affleck en un fuerte abrazo y lo besa. En otro video del momento, se ve a Lopez diciéndoles a los invitados: “Esa es la canción navideña favorita de mi amor”.

Un tercer clip revela una interpretación grupal de “Jingle Bells”. Y, según E! News, López también cantó su propio éxito “On the Floor” mientras los invitados se servían pizza, chocolate caliente y una réplica de la casa de la pareja hecha con galletas de jengibre.

Los asistentes a la fiesta de Bennifer incluyeron a celebridades como Kim Kardashian, Billie Eilish y Doja Cat, según People.

La primera fiesta de Navidad de Affleck y López como matrimonio llega dos décadas después de que comenzaron a salir. La pareja se comprometió originalmente en 2002 antes de separarse en 2004, solo para reunirse en 2021. Se casaron en julio de este año y tuvieron una segunda ceremonia de bodas al mes siguiente en Georgia.