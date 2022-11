Jennifer Lopez revela dulce inscripción de Ben Affleck en su anillo de compromiso

Jennifer Lopez está tan enamorada, que no puede evitar hablar sobre su relación. El martes (29 de noviembre), la cantante y actriz estuvo dispuesta a dar una nueva entrevista sobre su renovado romance con Ben Affleck.

Affleck y Lopez se comprometieron por segunda vez en abril, 20 años después de su notoria relación a principios de la década de 2000, cuando la prensa se refería a ellos como “Bennifer”. Y luego de acceder a una extensa conversación con Zane Lowe para Apple Music, Lopez reveló que Affleck había grabado una promesa especial en su anillo de compromiso.

“Not. Going. Anywhere.” (No. Me. Voy. A. Ninguna. Parte), dijo Lopez. “Porque así firmaba sus correos electrónicos cuando nos volvimos a hablar. Como diciendo no te preocupes, no me voy a ir a ningún lado”.

Si bien las dos superestrellas se casaron finalmente en agosto pasado, su historia de amor también inspiró el noveno álbum de estudio de J.Lo, This Is Me… Now, una continuación de This Is Me… Then de 2002 que se lanzará en 2023.

“Hace veinte años, me enamoré del amor de mi vida y estaba trabajando en un álbum, y se llamaba This Is Me… Then”, dijo a Lowe. “Y se trataba de capturar ese momento en el tiempo. Me dije: ‘Ahora ha sucedido lo más sorprendente, increíble e inconcebible’. Y la razón por la que estamos aquí es porque quiero capturar este momento en el tiempo. Porque es incluso mejor que la primera vez”.

El tercer álbum de Lopez alcanzó el No. 2 en la lista Billboard 200, convirtiéndose en su tercer álbum consecutivo en colocarse en el Top 10. Contenía los éxitos “Jenny From the Block” con Jadakiss y Styles, “All I Have” con LL Cool J y “I’m Glad”.

Escucha la conversación completa de J.Lo con Lowe sobre su nuevo álbum y Affleck aquí: