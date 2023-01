Jennifer Lopez comparte nuevas fotos de su boda con Ben Affleck en resumen de 2022

Jennifer Lopez tuvo un gran 2022. Además de casarse con su antiguo y actual amor, el actor Ben Affleck — no una sino dos veces — la cantante y actriz de 53 años también anunció un próximo álbum (This is Me… Now), lanzó un documental sobre su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl del 2020 con Shakira e hizo su regreso a la pantalla grande en el género de la comedia romántica.

“El 2022 fue uno de los mejores años hasta ahora!!! No puedo esperar todo lo que vendrá el próximo año”, escribió Lopez el Día de Año Nuevo en una publicación en Instagram con una serie de fotos del pasado año, incluyendo imágenes nunca antes vistas de su compromiso y boda con Affleck. “#HappyNewYear #ImJustGettingStarted #WaitingForTonight #ThisIsMeNow”, agregó.

Lopez y Affleck se casaron el 16 de julio en la famosa Little White Wedding Chapel de Las Vegas, y nuevamente en agosto en una segunda ceremonia en la mansión de Affleck en Georgia. El video de Lopez con su resumen del año comienza con imágenes de la pareja besándose y un breve vistazo al póster de su película con Owen Wilson y Maluma Marry Me (Cásate conmigo), así como imágenes de ella y Affleck relajados en casa y de vacaciones.

Hay muchos besos, así como López aceptando el premio Generation en los MTV Movie & TV Awards 2022, ella en la portada de Rolling Stone con un escotado traje negro, una foto del gran anillo de compromiso verde que Affleck le puso en el dedo, y material de archivo de su vestido de novia y styling.

También se ven algunas imágenes más de la primera boda en Las Vegas, con fotografías cándidas de la feliz pareja en su gran día, así como fotos glamorosas de López posando frente a la Torre Eiffel en París con un collar de perlas gigantes, más bocetos de sus vestidos de novia, algunas instantáneas en trajes de baño y fotos de los mellizos de 14 años de la cantante de su matrimonio previo con Marc Anthony, Max y Emme.

Aquí el resumen de fin de año de J.Lo: