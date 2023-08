Jennifer Lopez presenta adelanto de canción para Ben Affleck en su primer aniversario

Ha pasado un año desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron, y la cantante de “Waiting for Tonight” recurrió a Instagram el domingo (20 de agosto) para celebrar el amor de la pareja.

“Hoy hace un año”, escribió junto con una serie de instantáneas de su boda en Georgia, antes de mostrar parte de la letra de su nueva canción “Dear Ben Part II” de su próximo álbum This Is Me… Now. “Sentada aquí sola/ Mirando mi anillo anillo/ Sintiéndome abrumada/ Me dan ganas de cantar cantar/ Cómo terminamos aquí/ Sin rebobinar/ Ay Dios/ Esta es mi vida”, escribió Lopez en inglés.

Mira su publicación aquí.

El Sr. y la Sra. Affleck comenzaron a salir en 2002 tras conocerse en el set de Gigli, la primera de dos películas que protagonizarían juntos (la segunda fue Jersey Girl en 2004), antes de comprometerse. La pareja postergó su boda planeada para 2003 antes de separarse en 2004. Solo un mes después de que la pareja por fin se casó oficialmente en Las Vegas, Bennifer celebró su matrimonio en agosto de 2022 frente a familiares y amigos en su casa en Riceboro en la reseva de Hampton Island, a las afueras de Savannah, Georgia.

Ralph Lauren diseñó los tres looks nupciales de López, uno de los cuales se ve en el video de arriba. López compartió fotos de los vestidos, que también fueron publicadas por Vogue, en un boletín enviado a sus fans en el que decía: “Los vestidos fueron de ensueño… gracias Ralph Lauren”.

Ahora, la multifacética artista se está preparando para lanzar su nuevo álbum This Is Me… Now, para el cual se inspiró en su matrimonio y en lo mucho que ha crecido a lo largo de los años. “Creo que el mensaje del álbum es mucho si te preguntas, como yo a veces, si has perdido la esperanza y casi te das por vencido, no lo hagas. Porque el amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real”, dijo a Zane Lowe de Apple Music en noviembre.