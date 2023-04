Jamie Lee Curtis expresa apoyo a Karol G por portada de revista ‘irrespetuosa’: ‘No somos IA’

Jamie Lee Curtis aplaude a Karol G por llamar la atención sobre su foto de portada en la revista GQ México, que según la estrella colombiana fue retocada.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, escribió Karol G en Instagram el jueves (6 de abril), con la imagen de portada junto a una selfie. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Explorar Explorar Karol G See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El domingo, Curtis publicó en su cuenta la portada de la revista y los comentarios de la cantante, trayendo el tema de conversación a sus propios fans.

“Me pone tan contenta que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo”, dijo Curtis. “Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo que es naturalmente hermoso es alarmante y hay que hablar de eso”.

La actriz de Everything Everywhere All at Once agregó que ella, Justine Bateman y Andie MacDowell han hablado sobre este tema anteriormente, y que “la alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego compres sus chorradas”.

El álbum Mañana Será Bonito de Karol G hizo historia el mes pasado al debutar en el No. 1 de la lista Billboard 200. No solo fue su primer No. 1 en el chart, sino también el primero para un álbum en español de una mujer.

Echa un vistazo a la publicación de Jamie Lee Curtis a continuación: