Grupo Marca Registrada hace ‘magia’ con su primer top 10 en la lista Top Latin Albums

Grupo Marca Registrada se apunta su primera entrada y top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard, al debutar Don’t Stop the Magic en el No. 9 del chart con fecha del 27 de mayo. Es solo el segundo artista o grupo que debuta en el top 10 en su primera visita con un álbum regional mexicano en 2023, luego de que LPM (La Perreo Mixtape) de Yng Lvcas alcanzara el No. 8 de la lista del 8 de abril.

El LP salió el 12 de mayo bajo RB/Interscope, el primer lanzamiento de un álbum del cuarteto después de que el sello independiente regional mexicano RB Music, con el que estaba Grupo Marca Registrada, se asociara con Interscope en octubre pasado. La llegada al top 10 le otorga al mismo tiempo a RB Music su primera aparición en Top Latin Albums y su primer top 10 en la lista. Mientras tanto, Interscope vuelve a la esfera superior del chart tras el debut en No. 1 del EP Revelación de Selena Gomez en marzo de 2021.

Don’t Stop the Magic arranca con 8.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos en la semana que finalizó el 18 de mayo, según Luminate. El streaming impulsa la mayor parte de su debut. Esa suma equivale a 13,1 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, que se mide en unidades equivalentes a álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 temas individuales vendidos de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagos o por suscripción a pedido generados por canciones de un álbum.

Como se mencionó, Grupo Marca Registrada captura su primer top 10 en cualquier lista de álbumes. Además, Magic llega también al No. 4 en la lista Regional Mexican Albums, lo que también le otorga a los sinaloenses un primer top 10 en su primera visita a esa lista.

Magic incluye a una variedad de artistas regionales mexicanos, incluida la colaboración con Grupo Frontera “Di que sí”, que le dio a Registrada un primer top 10 en el Latin Airplay, actualmente en su segunda semana en el No. 3, su mejor clasificación. Con el tema del álbum, el grupo también se aseguró un primer No. 1 en el Regional Mexican Airplay con fecha del 29 de abril, liderando durante tres semanas consecutivas.

Además, Registrada hace su debut en el Billboard 200 con Magic en el No. 187.