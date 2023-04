Grupo Marca Registrada llega al No. 1 del Regional Mexican Airplay con ‘Di que sí’ con Grupo Frontera

Grupo Marca Registrada extiende su buena racha en las listas de Billboard gracias a “Di que sí”, su primera colaboración con Grupo Frontera, que se impone en el chart Regional Mexican Airplay con fecha del 29 de abril.

La nueva victoria llega una semana después de que la canción rompiera la barrera del Top 10 en el Latin Airplay de todos los géneros (con fecha del 22 de abril) alcanzando el No. 5, de donde sube al No. 3 en la lista actual.

“La verdad, no esperábamos tan buena reacción de la gente”, dice a Billboard el líder de Marca Registrada, Fidel Castro. “Es una colaboración que gozamos mucho. ¡Y sin duda no será la última vez que colaboremos!”

“Di que sí”, escrita por Edgar Barrera, salta 2-1 en el Regional Mexican Airplay con un aumento del 6% en impresiones de audiencia, a 8,4 millones, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 14 al 20 de abril. Desplaza del No. 1 a “Dirección equivocada” de Calibre 50 luego de dos semanas a la cabeza.

“Di que sí”, lanzada el 3 de febrero a través de Interscope/RB, encabeza la lista en su sexta semana. Interscope llega a la cumbre del Regional Mexican Airplay por primera vez con su tercera entrada en el chart, luego que “Ritmo total” de Enrique Iglesias debutó y alcanzó el No. 22 en diciembre de 1999.

Es de destacar que la colaboración de Marca Registrada con Frontera trajo de vuelta a la lista al sello discográfico luego de dos décadas y media de ausencia, cuando debutó en el No. 20 del chart con fecha del 25 de marzo.

Mientras tanto, RB también se asegura su primer No. 1 en su cuarto intento. La última vez el sello alcanzó un máximo del No. 21 con “Al sabor del champagne” de Pancho Barraza, en octubre de 2022.

Además, “Di que sí” le otorga también a Marca Registrada su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, en el No. 99, mientras que Frontera se apunta su quinta visita. Además de su auge en la radio, la canción registró 5,1 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante el mismo período.

Y llega “La luz” de Luis Figueroa: El puertorriqueño Luis Figueroa logra su sexto Top 10 en el Tropical Airplay al saltar “La luz” 11-9 en su quinta semana. El tema fue lanzado el 16 de marzo por Magnus/Sony Music Latin. Es el primer sencillo de Figueroa de su próximo EP Voy A Ti, que se lanzará a fines de este año.

“La luz” entra en la parte superior del Tropical Airplay con 2,4 millones de impresiones de audiencia, un 18% más, obtenidas durante la misma semana de seguimiento.

En total, 19 canciones han llegado al Top 10 del Tropical Airplay en lo que va de 2023. De ellas, ocho son de artistas solistas, sin ayuda de un colaborador. Al subir “La luz” al No. 9, Figueroa se convierte en el único artista en colocar dos Top 10 como solista, sin acompañamiento, en 2023. Echa un vistazo a esos temas:

Artista, Título, Fecha de máximo, Posición máxima

Manuel Turizo, “La bachata”, 6 de agosto de 2022, No. 1

Rosalía, “Despechá”, 1 de octubre de 2022, No. 1

Luis Figueroa, “Fiesta contigo”, 4 de febrero de 2023, No. 4

Prince Royce, “Otra vez”, 11 de febrero, No. 6

Tommy Torres, “Mi secreto”, 4 de febrero, No. 10

Romeo Santos, “Solo conmigo”, 18 de marzo, No. 3

Víctor Manuelle, “Esta noche te conviene”, 1 de abril, No. 9

Luis Figueroa, “La luz”, 29 de abril, No. 9

Con “La luz” Figueroa además consigue una sexta entrada en la lista Latin Airplay de todos los géneros, en el No. 46. Es su mejor debut desde que “Todavía te espero” lo hizo en el No. 45 en mayo de 2022. La canción luego pasó a formar parte del top 20, en el No. 15.