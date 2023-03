Grupo Frontera entra a las listas globales con ‘Di que sí’

Ninguna canción debuta entre los primeros 50 lugares del Billboard Global 200 o el Billboard Global Excl. U.S. a la fecha del 4 de marzo, pero esto no significa que no haya nuevas entradas significativas. Grupo Frontera, el grupo regional mexicano con una creciente lista de éxitos internacionales, llega a ambas lista con “Di que sí”, junto con Grupo Marca Registrada.

El tema debuta en el Global 200 en el No. 152, y en el Global Excl. U.S. en el No. 190. A primera vista, es de esperar que un tema en español cuyo principal impacto ocurre en las listas de regional mexicano de Billboard debute en un puesto más elevado del Global Excl. U.S. que del Global 200. Pero los cuatro éxitos globales de Grupo Frontera se ubican en estos momentos más arriba en el Global 200. “Bebe dame”, con Fuerza Regida, ocupa el No. 28 en esta última y el 34 en la primera. “Que vuelvas”, con Carin León, ocupa los lugares 40 y 48, respectivamente. Y “No se va” se ubica en los números 101 y 111.

Aunque Grupo Frontera hace música regional mexicana, sus miembros provienen de McAllen, Texas, siendo inmigrantes mexicanos-estadounidenses de segunda o tercera generación. El éxito de la banda es un ejemplo de muchos en el género que consiguen gran éxito en Estados Unidos, específicamente en Texas y otros estados del oeste. Eslabón Armando, Gerardo Ortiz y Grupo Firme son algunos de los otros artistas radicados en Estados Unidos que encabezan las listas de música regional mexicana.

“Di que sí” llega con 14,5 millones de streams en la semana que finaliza el 23 de febrero, según Luminate. Esto se desglosa en 4,6 millones en Estados Unidos y 9,9 millones fuera de ese país, o 32% y 68%, respectivamente, algo ligeramente por encima de otros hits de la banda en las listas, todos entre 26-30% de los streams en Estados Unidos. El nuevo debut del grupo escala al No. 11 en el chart Mexico Songs, mientras que sus otros tres éxitos llegan al No. 3, 5 y 13 de esa lista.

La creciente presencia global de Grupo Frontera empezó cuando “No se va” llegó a ambas listas en octubre. “Que vuelvas” y “Bebe dame” llegaron en enero, antes que “Di que sí”. Estas canciones forman parte de una amplia gama de artistas regionales mexicanos que habitan ambas listas, con el debut también reciente de Natanael Cano, Peso Pluma y Chino Pacas, entre otros.

En las listas globales con fecha del 4 de marzo, 10 temas regionales mexicanos aparecen en ambos ránkings, sumando una cuota de 5% de todos los temas. Hace seis meses, en el Global 200 con fecha del 3 de septiembre de 2022, había cinco. Hace un año (5 de marzo), hubo uno.