‘Un x100to’ de Grupo Frontera y Bad Bunny llega al No. 1 de las listas mundiales de Billboard

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny salta al No. 1 tanto del Billboard Global 200 como del Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 6 de mayo). Es el primer No. 1 en cada uno de estos charts para Grupo Frontera y el segundo para Bad Bunny.

Es de destacar que para el género regional mexicano se trata del segundo No. 1 en el Global 200 y el primero en el Global Excl. U.S., al haber destronado al primero de estos No. 1 en la primera de esas listas: “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma, que saltó a la cumbre del Global 200 una semana antes.

Mientras tanto, gracias a “Un x100to”, “Ella baila sola” y “La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma, canciones regionales mexicanas (y en español) ocupan simultáneamente los No. 1, 2 y 3 de ambas listas por primera vez desde que éstas comenzaron en septiembre de 2020.

Por otra parte, “Idol” de YOASOBI salta 14-10 en el Global 200, convirtiéndose en el primer Top 10 del artista en ese chart, y “Daylight” de David Kushner avanza 14-9 en Global Excl. U.S. en lo que representa también su primer Top 10 en la lista.

Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. clasifican las canciones en función de la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios del mundo, según compila Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. abarca datos de territorios que no incluyen Estados Unidos.

Las clasificaciones de estas listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streams oficiales de servicios de audio y video tanto mediante suscripción como con publicidad, al igual que ventas de descargas, reflejando estas últimas las compras a minoristas de música digital de servicio completo en todo el mundo, excluyendo del cálculo ventas directas al consumidor (D2C).

‘100’ = 1 en Global 200

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny brinca del No. 5 al No. 1 en el Billboard Global 200, con 110,2 millones de streams (un 64% más) y 4.000 en ventas (un 13% menos) en todo el mundo del 21 al 27 de abril.

El sexteto de regional mexicano Grupo Frontera, de Texas, logra su primer No. 1 en el Global 200, al tiempo que el puertorriqueño Bad Bunny suma su segundo después de “Dákiti”, con Jhay Cortez (ahora Jhayco), que permaneció a la cabeza durante tres semanas entre noviembre y diciembre de 2020.

“Un x100to” se convierte en el segundo No. 1 del género regional mexicano en el Global 200 en igual número de semanas, después de “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma. También es el quinto No. 1 en español en la lista, después de “Ella baila sola”; “TQG” de Karol G y Shakira, que estuvo al frente una semana desde su debut en marzo; “BZRP Music Sessions, Vol. 52” de Bizarrap y Quevedo (cuatro semanas, 2022); y “Dákiti”.