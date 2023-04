Grupo Frontera obtiene su mejor debut en Hot Latin Songs con colaboración con Bad Bunny ‘Un x100to’

Grupo Frontera logra su debut más alto en Hot Latin Songs de Billboard con “Un x100to”, su primera colaboración con Bad Bunny, que debuta en el No. 3 de la lista con fecha del 29 de abril. La canción alcanza el top 5 con apenas cuatro días de actividad. Es el cuarto top 10 para Grupo Frontera, mientras que Bad Bunny suma su 60° top 10, extendiendo su récord entre todos los artistas.

“Un x100to” se estrenó el 17 de abril a través de Rimas Entertainment, lo que resultó una sorpresa no solo para los fans, sino también para Frontera. La voz de Benito se incorporó cuando Edgar Barrera, compositor de la canción, reveló su participación el día que el grupo norteño filmó el video musical. “No escuchamos la parte de Bad Bunny en la canción hasta el día del video”, compartió Adelaido “Payo” Solís III, vocalista principal, durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1. “Así que cuando sale esa parte y estaban filmando el video, me paralicé. Tener una canción con Bad Bunny es algo que… es inexplicable”.

“Un x100to” arranca en el No. 3 de Hot Latin Songs en gran parte debido a su desempeño en los servicios de streaming. Como se mencionó, dado que la canción llegó con su video musical el 17 de abril, entra a la región superior del chart multimétrico con solo cuatro días de actividad al debutar en la lista. Según Luminate, generó 20 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 14 al 20 de abril. Esa cifra inicial logra un No. 7 en la lista general Streaming Songs, un primer top 10 para Frontera allí, así como un debut en el No. 3 en Latin Streaming Songs.

“Un x100to” también registró 4.000 descargas en el mismo período, lo que le valió el No. 1 en la lista Latin Digital Song Sales. Es el tercer No. 1 de Frontera aquí y el 13ro de Bunny.

En la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, el nuevo sencillo debuta en el top 20 de No. 15, la clasificación más alta para el grupo de McAllen, Texas. En el caso de Benito, se trata de su mejor clasificación en el chart desde que “Moscow Mule” debutó en el No. 4 en mayo de 2022.

Volviendo al Hot Latin Songs, “Un x100to” es el cuarto top 10 de Frontera. Le sigue a “Bebe dame” con Fuerza Regida, que permaneció a la cabeza dos semanas (listas con fecha del 21 de enero y del 4 de marzo).

Por otra parte, Frontera también obtiene récords personales en ambas listas mundiales. “Un x100to” logra el No. 5 en Billboard Global 200 con 67 millones de streams, y el No. 4 en Global Excl. US con 48 millones de streams durante el mismo período.

La noticia del debut de la colaboración en las listas de Billboard llega poco después de que Frontera comenzara su gira El Comienzo Tour, que arrancó en San Antonio, Texas, el 20 de abril y llevará al sexteto por distintas ciudades de Estados Unidos antes de hacer su última parada el 25 de noviembre en Los Ángeles.