Grupo Firme cierra gira con récord de asistencia y sorpresivo anuncio de Eduin Caz

La noche del sábado 26 de agosto quedará grabada en la historia de Grupo Firme por imponer un nuevo récord en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), con la asistencia de 300.000 personas, según cifras proporcionadas por Protección Civil del estado de San Luis Potosí, México. La cifra también representa una nueva marca para la agrupación, que en el 2022 había reunido alrededor de 250.000 personas en el Zócalo de la capital.

En la memoria de los fans, sin embargo, permanecerá grabada más allá de lo musical luego que el líder y vocalista Eduin Caz los dejara boquiabiertos con una revelación sobre su salud: en el último año se sometió a una cirugía por cáncer luego de padecer Esófago de Barrett, una condición que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

“Así que como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé yo igual. Dije: ‘Me cargó la ver…’ Pero junté a los mejores doctores, bendito Dios, y me operé”, declaró Caz. “Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como que, ‘Ay, pobrecito’. No, no. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al puro ver… (muy bien)”.

“Tenía un tumor y se lo quitaron”, confirmó a Billboard Español Vicente Zambrano, publicista de Grupo Firme, el lunes (28 de agosto).

Caz había anunciado en sus redes el pasado 30 de julio, cuando celebró su cumpleaños número 30 estando de gira en Costa Rica, que una vez terminada la gira haría un alto en su carrera sin que esto significara la disolución del grupo. No especificó el motivo ni cuánto tiempo se tomaría, pero dijo que se trataba de una cuestión personal.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas”, expresó entonces. “Pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”.

El retiro temporal de Grupo Firme se da con la conclusión de su gira por estadios Hay Que Conectarla, que comenzó el 15 de abril en Washington e incluyó 13 ciudades de Estados Unidos. El recorrido continuó por Centroamérica, empezando el 14 de julio en Guatemala, y continuando por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El 5 de agosto se presentaron en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, para su único show en ese país, donde tuvieron como invitado a Maluma para interpretar el tema “Cada quien”, una de las muchas colaboraciones exitosas con las que Grupo Firme ayudó a poner en los ojos del mundo al género regional mexicano.

En las listas de Billboard, Grupo Firme llegó al No. 3 de Latin Airplay con “Que onda perdida” junto a Gerardo Coronel, que además fue No. 1 en el chart Regional Mexican Airplay, donde permaneció por tres semanas en julio. Más recientemente “El amor de su vida” les otorgó el puesto más alto en el Billboard Global 200, donde debutó y llegó al No. 60 en la lista del 19 de agosto.

El próximo 5 de octubre, Grupo Firme competirá por el Premio Billboard de la Música Latina a la Gira del Año. Para ver la lista completa de finalistas de 2023, haz clic aquí.