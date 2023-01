Gloria Trevi: “No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”

Gloria Trevi ha respondido a la nueva demanda de abuso sexual que la acusa de haber conseguido chicas menores de edad en los años 90 para su exproductor, Sergio Andrade.

En un comunicado publicado en sus redes sociales cerca de la medianoche del jueves (5 de enero), la estrella pop mexicana escribe: “Ser víctima del abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”.

La demanda civil, obtenida de forma independiente por Billboard, fue presentada el pasado viernes (30 de diciembre) en el condado de Los Ángeles, donde dos demandantes anónimas — identificadas con el nombre genérico de Jane Doe — alegan Trevi y Andrade las “prepararon” y “explotaron” cuando tenían entre 13 y 15 años. El documento de 30 páginas dice que Trevi ayudó a transportarlas al sur de California, donde supuestamente abusaron de ellas.

En 1999, Trevi era una de las estrellas más grandes del pop latino cuando su carrera se vio sacudida por denuncias penales contra ella y Andrade. En ellas se les acusaba de corrupción de menores, secuestro y violación. En consecuencia, la cantante y su mánager huyeron a Brasil, donde fueron capturados, y Trevi pasó casi cinco años en prisión. En 2004, la artista fue absuelta en un tribunal mexicano.

Por décadas, la controvertida estrella ha mantenido su inocencia.

“Sentí que había perdido mi carrera”, declaró Trevi a Billboard en 2022. “Pero mantuve una actitud positiva y creí en mí misma. Puedes perder una batalla pero no la guerra, y esa mentalidad fue muy constante en mí”.

El mismo año en que salió de la cárcel, Trevi publicó Cómo Nace el Universo, un álbum escrito durante su encarcelamiento en el que abordaba su estancia en prisión. El álbum alcanzó el No. 2 en la lista Latin Pop Albums y el No. 4 en Top Latin Albums.

“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, declaró en su publicación del jueves. “Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”.