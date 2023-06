Gerardo Coronel logra su primer No. 1 en Regional Mexican Airplay con ‘Qué onda perdida’ junto a Grupo Firme

Gerardo Coronel obtiene su primer No. 1 en una lista de Billboard con “Qué onda perdida” junto a Grupo Firme, que sube del No. 2 para liderar el chart Regional Mexican Airplay (con fecha del 1 de julio).

“Qué onda perdida” llega a la cima con 9 millones de impresiones de audiencia (un aumento del 14% respecto a la semana anterior) obtenidas en Estados Unidos la semana de seguimiento que finalizó el 22 de junio, según Luminate.

Es la primera victoria de Coronel en su cuarta entrada a las listas. El cantautor nacido en Michoacán, México, ha colocado un total de cuatro canciones en el Regional Mexican Airplay, comenzando por “Te quiero a morir” en 2015, en el No. 20. En 2021 su colaboración con Pancho Barraza “Te deseo lo mejor” alcanzó el No. 17. Y en 2023 llegó al top 10 cuando “Te felicito”, su primera entrada en solitario, llegó al No. 7 el 17 de junio. La canción regresa al No. 7 en la lista actual tras haber alcanzado el No. 5 la semana pasada.

Grupo Firme, mientras tanto, se apunta su octavo No. 1 en el Regional Mexican Airplay de 20 entradas en la lista, 11 de las cuales llegaron al top 10. Su nuevo campeón le sigue a “Alaska” con Camilo, que coronó el chart durante una semana en noviembre pasado.

“Qué onda” llega a la cima del Regional Mexican Airplay después de más de dos meses. La canción de banda ingresó a la lista el 22 de abril y llegó al top 10 en su tercera semana. Se ha mantenido en la región superior de la lista durante nueve semanas, y desbanca del liderato a “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma, que retrocede al No. 2 tras cuatro semanas de dominio (baja 14% en audiencia, a 7 millones).

Más allá de su éxito No. 1 en el Regional Mexican Airplay, “Qué onda” continúa avanzando en la lista Latin Airplay, que clasifica todas las canciones sin importar el género. Allí, sube del No. 6 al No. 3, la clasificación más alta para ambos artistas, y un primer top 10 para Coronel, quien previamente alcanzó el top 20 con “Te felicito” la semana pasada (en el chart fechado el 24 de junio).