Gerard Piqué rompe su silencio sobre la separación de Shakira: “Quiero ser fiel a mí mismo”

Gerard Piqué se pronunció públicamente por primera vez sobre su connotada separación de Shakira después de más de una década juntos.

“No voy a opinar, no me apetece”, dijo el astro del fútbol cuando el diario español El Pais lo presionó en una entrevista reciente sobre cómo le había afectado la separación. En cambio, eligió hablar sobre los dos hijos de la expareja, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

“Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, expresó. “Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Piqué también reaccionó a la cobertura mediática sobre la ruptura y su nueva relación con la estudiante universitaria barcelonesa Clara Chia, y dijo: “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen.

“La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, sostuvo. “Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Por su parte, Shakira ha expresado abiertamente su versión de la ruptura, señalando a Piqué en su colaboración con Bizarrap “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que se catapultó al No. 1 en la lista Hot Latin Songs y terminó rompiendo 14 récords de Guinness.