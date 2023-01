La gata de Taylor Swift, Olivia Benson, valdría 97 millones de dólares

A menos que seas parte del porcentaje microscópico global de los ultra ricos, la gata de Taylor Swift tiene mucho más dinero que tú, y de sobra. En un informe reciente de All About Cats, la felina favorita de los fans de la estrella pop de 33 años, Olivia Benson, clasificó como la tercera mascota más adinerada del mundo, con un patrimonio neto estimado de 97 millones de dólares.

Explorar Explorar Taylor Swift See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El ranking se creó basándose en análisis de datos provenientes de Instagram, y muchos de los animalitos con mayores ingresos escalaron posiciones de riqueza gracias a su fama en redes sociales. Sin embargo, en el caso de los animales célebres como Olivia, se tuvo en cuenta su participación en proyectos externos.

“Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo de influencers de Instagram”, dice la lista. “La gata, de raza Scottish fold, logró hacer su fortuna apareciendo junto a su dueña en varios videos musicales, con su propia línea de productos y cameos en muchos anuncios comerciales de gran presupuesto”.

De hecho, Olivia — nombrada por supuesto en honor al popular personaje de Mariska Hargitay en la serie Law & Order: Special Victims Unit (La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales), ha protagonizado con Swift comerciales para DirectTV, Diet Coke y AT&T, y aparecido en los videos musicales de “Me!” y “Blank Space”. Quienes asistieron en 2015 a la gira 1989 World Tour de la cantante de “All Too Well” también pueden recordar que la gatita apareció junto a su hermana mayor Meredith, la primera gata de Swift, en un video que se reprodujo durante el intermedio del concierto.

Meredith, sin embargo, no llegó al ranking de mascotas más ricas de All About Cats, ni tampoco Benjamin, el tercer y más reciente gato adquirido por Swift, que también hizo una breve aparición en el video de “Me!”.

El valor neto de Olivia solo fue superado por un pastor alemán llamado Gunther VI, con un valor estimado de 500 millones de dólares, y una gata famosa en Instagram llamada Nala, que tiene un valor de 100 millones de dólares. Sí superó en la lista a los cinco perros de Oprah, al gato del difunto Karl Lagerfeld, Choupette, y al cachorro de la difunta Betty White, Pontiac.

Aquí una foto de la gatita millonaria de Taylor Swift, Olivia Benson: