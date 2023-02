Gabito Ballesteros, Peso Pluma y Natanael Cano llegan al Hot 100 con ‘AMG’

Gabito Ballesteros, Peso Pluma y Natanael Cano unieron fuerzas y lograron entrar al Billboard Hot 100 con “AMG”, que debuta en el No. 92 de la lista con fecha del 4 de febrero.

La canción, que el trío lanzó el 24 de noviembre bajo Los CT/Rancho Humilde/Worms/Prajin Parlay/Prajin/Warner Latina, se nutre casi totalmente de su desempeño en streaming: 5,8 millones de streams oficiales en Estados Unidos (24% más) en la semana de seguimiento del 20 al 26 de enero, según Luminate.

Al mismo tiempo, el tema salta 15-10 en la lista multimétrica Hot Latin Songs, convirtiéndose en el primer éxito de importancia para Ballesteros y Pluma, y el segundo para Cano. “AMG” también avanza 62-50 en el Billboard Global Excl. U.S. y 71-50 en el Billboard Global 200.

TikTok ha ayudado a engrandecer el perfil de la canción, ya que una parte de esta se ha utilizado en más de 160.000 videos en la plataforma hasta la fecha. (TikTok no contribuye a las listas de Billboard).

El cantautor Ballesteros es nuevo en las listas de Billboard. “AMG” fue su primera aparición al debutar en el Hot Latin Songs con fecha 10 de diciembre. Obtuvo su segunda entrada la semana pasada (lista con fecha del 28 de enero) con “Vamos para arriba”, su colaboración con Junior H, que se colocó en el No. 32 de Hot Latin Songs. Esta semana, el tema baja al puesto No. 36.

Peso Pluma apareció por primera vez a una lista de Billboard el pasado abril, cuando “El belicón” con Raúl Vega debutó en el No. 50 de Hot Latin Songs (antes de alcanzar el No. 46 dos semanas después). Desde entonces, el cantautor ha registrado cuatro éxitos adicionales en Hot Latin Songs: “Siempre pendientes” con Luis R. Conriquez (máximo en el No. 27 en noviembre), “El gavilán” con Conriquez y Tony Aguirre (No. 41, diciembre), “Igualito a mi apá”, con Fuerza Regida (No. 45, enero); y ahora “AMG”.

“Siempre pendientes” también se convirtió en el primer éxito en las listas globales de Peso Pluma al alcanzar el No. 155 en el Global Excl. U.S. y el No. 174 en el Global 200.

A sus 21 años, Cano ya es un creador de éxitos con bastante experiencia en las listas de Billboard. El rapero y cantante mexicano ha acumulado 11 entradas en Hot Latin Songs desde “Soy el diablo” con Bad Bunny, que debutó en noviembre de 2019. De esas, una llegó al Top 10: “Amor tumbado” (No. 8 de febrero de 2020). También ha tenido siete títulos en la lista Top Latin Albums, incluyendo dos Top 10: Corridos Tumbados (No. 4, 2019) y A Mis 20 (No. 9, 2021).

Corridos Tumbados también permaneció 31 semanas en el No. 1 en Regional Mexican Albums. Ese es el cuarto reinado más largo en la historia de la lista, después de Amor Prohibido de Selena (97 semanas), Me Dejé Llevar de Christian Nodal (73) y Corta Venas de Eslabón Armado (54).

Cano está firmado con Republic Records a través de Rancho Humilde. En mayo de 2022 firmó un contrato editorial con Warner Chappell Music. “Nata es un talento único, que a tan corta edad ya ha asegurado su legado en la industria”, dijo en ese momento el presidente de WCM, U.S. Latin & Latin America, Gustavo Menéndez. “Tiene una entrega increíble con una autoría asombrosa como compositor, sin importar el género”.