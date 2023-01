Fuerza Regida y Grupo Frontera logran primer No. 1 en Hot Latin Songs con ‘Bebe dame’: ‘No sabíamos que sería tan grande’

Tanto Fuerza Regida como Grupo Frontera celebran su primer No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard gracias a “Bebe dame”, su segunda colaboración, que subió 3-1 en el ranking con fecha del 21 de enero.

“Estábamos buscando un éxito, pero no sabíamos que sería tan grande”, dice el cantante principal de Fuerza Regida, JOP, a Billboard.

“Bebe dame” alcanza la cumbre en su cuarta semana en la lista multimétrica, que combina difusión radial, streaming de datos y ventas digitales, con ganancias en todas las métricas, llevándose el trofeo de Greatest Gainer/Sales & Streaming por registrar las mayores ganancias de la semana.

El streaming es lo que más contribuye a la clasificación de la canción, con un sólido aumento de 26%, a 14,1 millones de streams oficiales en Estados Unidos obtenidos en la semana que terminó el 12 de enero, según Luminate. La suma arroja un ascenso de 20-11 en la lista Streaming Songs de todos los géneros y una segunda semana en el No. 1 de Latin Streaming Songs.

Aunque las ventas se incrementaron en un 17%, a 2.000 descargas, en el mismo período, “Bebe dame” baja 1-2 en Latin Digital Songs, mientras que “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” debuta en la cumbre con poco más de 2.000 ventas.

La nueva canción No. 1 de Fuerza Regida llega una semana después de obtener un doble logro: los últimos álbumes del grupo, Pa Que Hablen y Sigan Hablando, debutaron en el Top 10 de las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums (con fecha del 14 de enero). “Bebe dame”, de Sigan Hablando, que debutó en el No. 3 de Hot Latin Songs la misma semana, le da a Fuerza Regida y Grupo Frontera su primer No. 1 allí.

“Definitivamente fue un desafío”, agrega JOP en cuanto a trabajar con Grupo Frontera. “Con este tema nos apartamos de lo que nos es familiar y cómodo, pero la energía, el ambiente, siempre estuvo ahí. ¡Fue grabado en una sola toma!”.

Por otra parte, “Bebe dame” le da a Fuerza Regida su primera entrada en el Billboard Hot 100 de todos los géneros. Grupo Frontera, por su parte, logra su clasificación más alta al llegar la canción al No. 31.

Además, Grupo Frontera obtiene su clasificación más alta en la lista Global 200 al saltar “Bebe dame” 46-22 en su segunda semana. Anteriormente, el grupo alcanzó un máximo en el No. 31 con “No se va” en octubre de 2022. En la lista Global Excl. U.S., el tema se dispara 102-45 en su segunda semana.

Por su parte, Feid alcanza su segundo primer lugar en el Latin Rhythm Airplay con “Normal”, que avanza 8-1 en su 27a semana con un aumento de 33% en impresiones de audiencia, a 8 millones, en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 6 al 12 de enero. Es el salto más largo hasta la cima desde que el chart comenzó en 2005.

“Normal” se convierte en el primer No. 1 del colombiano como solista ni acompañantes. Su primero en el Latin Rhythm Airplay fue con “Porfa”, con un equipo de estrellas compuesto por J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles, en agosto de 2020.

En el resumen de todos los géneros del Latin Airplay, “Normal” se eleva 16-4 y le da a Feid su segundo Top 10 allí.