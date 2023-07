Fuerza Regida logra el mejor debut de su carrera en Hot Latin Songs con ‘Sabor fresa’

Fuerza Regida se apunta su mejor debut en la lista Hot Latin Songs de Billboard con su más reciente sencillo, “Sabor fresa”, que arranca en el No. 3 del ranking con fecha del 8 de julio. La canción le sigue a su éxito “TQM”, que también debutó en la región superior del chart en junio, en el No. 5.

Con “Sabor fresa”, el grupo de San Bernardino, California, obtiene su cuarto top 10 en Hot Latin Songs. De esos, “Bebe dame” con Grupo Frontera — su primera y mejor entrada en el Billboard Hot 100 de todos los géneros (No. 25 en enero) — marcó el primer No. 1 de Regida en Hot Latin Songs, que combina datos de difusión radial, ventas y streaming, y que lideró durante dos semanas.

“Sabor fresa” comienza en el No. 3 en la lista multimétrica impulsada por una fuerte actividad de streaming. La canción registró 15 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos la semana de seguimiento que finalizó el 29 de junio, según Luminate. Esa cifra la coloca en el No. 11 del chart general Streaming Songs y en el No. 2 de Latin Streaming Songs, el debut más alto de Regida en ambas listas.

Las ventas también impulsan el alto comienzo de “Fresa” en Hot Latin Songs. Si bien la canción vendió menos de 1.000 descargas durante el mismo período de seguimiento, bastó para alcanzar el No. 3 en Latin Digital Song Sales.

A nivel mundial, “Fresa” ocupa el No. 16 en el Billboard Global 200 con 37,2 millones de reproducciones y el No. 25 en la lista Global Excl. U.S. con 23,1 millones de clics.

Además, con su entrada en el No. 26 del Hot 100, “Fresa” por poco se convierte en la canción mejor clasificada de Regida allí. Como se mencionó, “Bebe dame” alcanzó el No. 25 de la lista con fecha del 28 de enero.