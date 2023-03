Fuerza Regida llega al No. 1 del Regional Mexican Airplay con ‘Bebe dame’ con Grupo Frontera

Fuerza Regida continúa su buena racha en las listas latinas de Billboard al saltar “Bebe dame”, su colaboración con Grupo Frontera, 2-1 en el Regional Mexican Airplay (a la fecha del 18 de marzo). El nuevo logro de la canción llega después de pasara dos semanas a la cabeza de Hot Latin Songs.

“Bebe dame” asciende a la cumbre del Regional Mexican Airplay gracias a un aumento de 15% en las impresiones de audiencia, a 9,2 millones, obtenidas en Estados Unidos en la semana que terminó el 9 de marzo, según Luminate. La canción fue lanzada el 16 de diciembre y forma parte del álbum Sigan Hablando de Fuerza Regida, que le valió al quinteto su lugar más alto en Top Latin Albums (No. 2, 28 de enero) y un reinado de dos semanas en Regional Mexican Albums.

“Bebe dame” es el segundo esfuerzo colaborativo de Fuerza Regida y Frontera después de “911”, que alcanzó el Top 25 en la lista multimétrica Hot Latin Songs en diciembre pasado.

Y hablando del Regional Mexican Airplay, mientras “Bebe dame” lidera esta lista creada hace 29 años, Fuerza Regida se asegura su primer No. 1. Anteriormente, el grupo oriundo de San Bernardino, California, alcanzó el Top 5 al llegar al No. 5 con “Sigan chambeando” en agosto de 2019.

Frontera, por su parte, consigue su segundo No. 1 en menos de dos meses. El grupo se remplaza a sí mismo en el primer lugar mandando a “Que vuelvas”, con Carin León, al No. 5 luego de pasar seis semanas no consecutivas en la cumbre, empezando en la lista con la fecha del 28 de enero.

“Bebe dame” se mantiene, además, en el No. 2 de Hot Latin Songs por un séptimo período después de dos semanas en la cima, pese a caídas tanto en los streams como en las ventas digitales. También salta 6-2 en la lista Latin Airplay de todos los géneros, otorgando a Regida su primer Top 10 en ella. Frontera se asegura su tercer Top 10 consecutivo.

Los Dos Carnales logran su segundo Top 10 en Latin Airplay

Por otra parte, Los Dos Carnales obtienen su segundo Top 10 de seis entradas en el Latin Airplay con el brinco 14-6 de “Se me soltó el hocico”.

“Se me soltó” se dispara impulsado por un aumento de 24% en las impresiones de audiencia, con 7,6 millones de impresiones obtenidas durante la semana de seguimiento del 3 al 7 de marzo.