Policía de Los Ángeles detiene y libera a Fuerza Regida tras su presentación en BMO Stadium

Fuerza Regida actuó en el estadio BMO de Los Ángeles el sábado (15 de julio). Pero después de subir al escenario ante miles de personas, el grupo fue detenido por la policía de Los Ángeles, según su abogado y sus discográficas.

“Después de haber terminado su exitosa e histórica presentación en el BMO Stadium de Los Angeles, ante más de 23,000 personas y en donde se dirigían a una fiesta para celebrar junto a sus fans, el grupo Fuerza Regida junto a Chino Pacas y Calle 24, fueron detenidos [la madrugada del domingo] aproximadamente a las 12:45 a.m. por la policía de Hollywood de Los Angeles, por alrededor dos horas”, dijeron Rancho Humilde (el sello de la banda), StreetMob Records (el sello del líder JOP) y el abogado de Fuerza Regida, Walter Mosley, en una declaración conjunta a Billboard Español. “Cerca de las 2:15 a.m. todos ellos fueron liberados y no se les presentó ningún cargo”.

La policía de Los Ángeles se negó a confirmar las identidades de los detenidos y no fichados cuando Billboard se puso en contacto con ellos. Sin embargo, las fuerzas del orden informaron a Billboard de que los agentes estaban realizando un control de tráfico sobre la 1:30 a.m. en la zona cercana a Hawthorn Avenue y La Brea Avenue en Hollywood cuando descubrieron que uno de los hombres de la comitiva llevaba un arma oculta. Ese hombre ha sido detenido y fichado por llevar un arma oculta en un vehículo.

“Agentes de la Policía de Los Ángeles intentaban controlar el tráfico entre las avenidas Hawthorn y La Brea, en Hollywood, a primera hora de la mañana del domingo, cuando observaron a un individuo armado en uno de los coches que habían parado, lo que provocó que los agentes desenfundaran sus armas”, también publicó Los Angeles Times.

El fundador y CEO de Rancho Humilde, Jimmy Humilde, escribió sobre el incidente en Instagram.

“Qué noche tan increíble, y la gente quiere hacer que la noticia sea mala en vez de buena”, posteó. “Por qué no hablan del sold out en vez del incidente (que por suerte no pasó nada de nada)”.

Fuerza Regida — la controvertida banda que es uno de los líderes de la escena musical mexicana en ascenso — engalanó la portada de Billboard Español en la edición de junio de 2023. Los hitmakers mexicano-estadounidenses han colocado cinco canciones en el Billboard Hot 100, incluyendo “Dame bebe” con Grupo Frontera, “Ch y la pizza” con Natanael Cano, “Igualito a mi apá” con Peso Pluma, y sus más recientes “TQM” y “Sabor fresa” en solitario.

Reportaje adicional por Griselda Flores